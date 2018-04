De nouvelles études scientifiques montrent que les régimes sans gluten n’ont vraisemblablement aucun intérêt pour vous

Atlantico a obtenu une vidéo tournée en cachette du "Mur des cons" du Syndicat de la magistrature. Il expose dans son local syndical la tête des adversaires - et des justiciables ? - à abattre. Parmi eux, de nombreux hommes politiques de droite, des intellectuels… et des journalistes.

Somewheres and anywheres Citoyens de quelque part ou citoyens de n’importe où ? Le nouveau clivage qui structure la vie politique des démocraties occidentales

Plus que gauche/droite, les succès électoraux paradoxaux du Brexit et d'Emmanuel Macron ces dernières années ont fait émerger un nouveau clivage : celui qui opposent ceux qui sont quelque part et ceux qui peuvent être partout. Une ligne de fracture très éclairante mise en lumière par l'essayiste britannique David Goodhart.