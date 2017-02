La nouvelle fracture sociale : la carte qui révèle les vrais défis économiques français (et les clés de la prochaine présidentielle…)

Atlantico : Selon un rapport publié le 21 février par France Stratégie, "À partir des années 2000, en revanche, les dynamiques de croissance se différencient selon les territoires urbains. Les métropoles – aires urbaines de plus de 500 000 habitants – captent les créations d’emplois tandis que les territoires périphériques « décrochent » ". Faut-il voir ici la confirmation de la thèse d'une France périphérique​ ? Quelles en sont les dynamiques régionales sur le territoire français ? ​

Laurent Chalard : Cette étude, qui prolonge les résultats de travaux précédents, dont ceux de l’économiste Laurent Davezies, vient confirmer que le phénomène de métropolisation de l’emploi, produit de la mondialisation, s’amplifie ces dernières années.

Quelques agglomérations, en l’occurrence principalement les plus peuplées, concentrent la croissance, alors que dans les autres territoires, en règle générale, l’emploi se porte mal. C’est donc effectivement une confirmation de la thèse de la « France Périphérique » du géographe Christophe Guilluy, dans le sens qu’il existe bien un petit groupe de grandes métropoles, qui portent l’activité économique française, alors que le reste de l’hexagone se trouve à la traîne.

Les principales dynamiques régionales témoignent d’une plus forte croissance de l’emploi au sud (incluant l’ancienne région Rhône-Alpes) et à l’ouest du pays, du fait de la combinaison d’une économie résidentielle, liée à une forte attractivité touristique et aux migrations de retraite, et d’un développement du secteur tertiaire et des industries de haute-technologie dans les grandes métropoles. A contrario, le nord-est du pays, au sens large, affiche les moins bonnes performances, du fait de la poursuite de la désindustrialisation dans des territoires anciennement fortement industrialisés, répulsifs sur le plan résidentiel.

Source : Document France Stratégie, d'après Insee)

Selon la carte publiée par France Stratégie, il apparaît que certaines régions s'en sortent plutôt favorablement, notamment à l'ouest ou dans le Rhône Alpes. Quelles sont les similitudes à observer avec la phase d'industrialisation du XIXe siècle ? Dès lors, comment expliquer la résistance de la région lyonnaise ?

Concernant l’ouest, le plus fort dynamisme de l’emploi est lié au faible héritage industriel, en particulier dans le domaine de l’industrie lourde (à l’exception des villes portuaires), de cette partie du territoire, qui limite les pertes d’emploi dans ce domaine, alors que, parallèlement, de nouveaux emplois se créent dans le secteur tertiaire, permettant à ces régions d’avoir un solde d’emploi positif. En effet, comme je l’avais montré en 2011 dans un article de la revue Population & Avenir¹, il se constate, depuis les années 1980, un basculement progressif de l’emploi vers l’ouest de la ligne Le Havre-Marseille, ligne traditionnelle de partition du territoire français entre, d’un côté, des territoires industriels et urbanisés, et, de l’autre, des territoires agricoles et peu urbanisés. Dans ce cadre, il convient aussi de noter la relative bonne santé des industries en milieu rural de Vendée, contre-exemple intéressant par rapport à la concentration métropolitaine constatée globalement.