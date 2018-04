Nouvelle éruption de féminisme inquisitoriale

Fuir ou ne pas fuir Facebook souhaite faire valider ses technologies de reconnaissance faciale en Europe : faut-il fuir le réseau social d’urgence ?

Facebook a commencé à demander aux utilisateurs européens et canadiens de lui laisser utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour les identifier dans des photos et des vidéos. Cette fonctionnalité existe aux Etats Unis depuis 2011 et soulève de nombreuses interrogations et controverses.