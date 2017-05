La nouvelle “classe inutile” ? Comment un millennial sur deux pourrait se retrouver en concurrence avec un robot

Atlantico : Une étude du Boston College anticipe qu'un Millenial sur deux sera en concurrence pour un emploi avec un robot d'ici quelques années. Quels sont les emplois et domaines concernés par cette concurrence grandissante ?

Sarah Guillou : On assiste à un regain d’inquiétudes à l’égard du progrès technique qui fait se multiplier les études prospectives et les mises en garde des travailleurs et des gouvernements sur une disparition des emplois. Comme les progrès de l’intelligence artificielle sont de plus en plus médiatisés -- des voitures sans chauffeur aux diagnostics médicaux sans médecins en passant par les entrepôts sans manutention – la menace se fait de plus en plus tangible. L’inquiétude à l’égard du progrès technique n’est pas nouvelle, elle s’exprime avec récurrence depuis la révolution industrielle.

Mais aujourd’hui, n’est-ce pas différent ? Si la menace était identique aux précédentes vagues de progrès technique, on se rassurerait des adaptations passées, qui n’ont certes pas empêché la douleur de certaines transitions, mais qui n’ont pas fait disparaître le travail. Les nouvelles technologies ont fait naître de nouveaux besoins et de nouveaux emplois. En sera-t-il de même demain ?

Ce qui laisse supposer que la vague technologique est différente aujourd’hui est qu’elle est susceptible de toucher tous les emplois plus ou moins répétitifs et pas seulement les moins qualifiés. L’étude du Boston College met l’accent sur le caractère répétitif des tâches. Le travail est répétitif si la séquence qui conduit au produit final peut se codifier car elle inclut un ensemble de choix qui se répètent et qui se décident en fonction de critères objectifs. Point n’est besoin de la subjectivité cognitive pour parvenir au résultat. Autrement dit tout ce qui n’est pas créatif, soumis à l’esthétique visuelle ou fonctionnelle, au jugement humain, à l’adaptation aux circonstances et à l’aléatoire subjectif pourrait se voir substituer par un robot.

L'étude montre le côté positif de cette évolution : les Millenials vont être poussés à faire des métiers moins "répétitifs" ? Sera-t-on capable de compenser les destructions massives d'emplois par la robotisation en créant ces postes, où faut-il s'attendre à une situation de chômage massif comme le prévoient certains économistes plus pessimistes ?

Oui, en effet, le côté positif est que la demande d’emploi va se porter sur ces compétences qui incluent la créativité, l’esthétique, l’innovation et la mobilisation de l’intelligibilité subjective et circonstancielle. Les emplois répétitifs et abrutissants vont se tarir. Mais ce ne sera pas si immédiat que cela. Les trajectoires seront très différentes selon les résistantes sociales, morales voire religieuses : autrement dit la culture aura son mot à dire. On voit bien que l’adoption de la robotisation n’est pas identique dans les pays qui y ont un égal accès. Ensuite, la technologie est aussi créatrice de nouvelles opportunités, donc de nouveaux emplois, de nouvelles tâches, de nouveaux besoins, de nouvelles conquêtes. Le développement durable et les nouvelles énergies sont une source majeure de nouveaux emplois, les nouveaux moyens de transport vont appeler de nouvelles infrastructures, l’intelligence artificielle va permettre de redéployer l’intelligence humaine vers d’autres tâches. Non seulement, le progrès technique modifie les emplois avant de les faire disparaître mais il crée aussi un large potentiel de nouvelles opportunités.