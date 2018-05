Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron évite habilement les pièges

Atlantico : Le déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie pour la commémoration du 30e anniversaire de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, et à 6 mois du référendum sur l'indépendance de ce territoire, soulève des enjeux politiques et géostratégiques importants. Quel bilan peut-on faire de cette visite du président?

Guylain Chevrier : À six mois d'un référendum sur l’indépendance de l’Archipel, la visite du Chef de l’Etat recouvrait des enjeux conséquents. Non seulement au regard de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais de l’idée de la République qui pouvait en ressortir. Il planait encore ses propos polémiques exprimés pendant sa campagne électorale, qualifiant de « crime contre l’humanité » la colonisation. Il se trouve qu’avec ce référendum on parle de processus de « décolonisation », comme d’ailleurs les accords qui ont suivi les événements de 1988 (La prise d’otages par des indépendantistes à la grotte d’Ouvéa) y font référence.

Ce qui n’est pas sans piquant si on fait retour à l’histoire, puisque la Nouvelle-Calédonie n’est plus une colonie depuis les débuts de la IVe République, mais une collectivité territoriale française. Ce sont les revendications indépendantistes d’une minorité qui ont amené la France à identifier le processus en cours à une « décolonisation », face au risque insurrectionnel agité par celle-ci.

La Nouvelle-Calédonie a un statut tout à fait unique, avec des institutions qui prennent en compte dans la représentation propre à un gouvernement local, les élus de la population et les chefs coutumiers. L’instance représentative locale, le Congrès, à même un pouvoir législatif. Il existe aussi une triple citoyenneté unique en son genre issue de l’accord de Nouméa : néocalédonienne, française et européenne.Dans l’article 2 de cet accord il est prévu ainsi que : « L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi. », et donc en cas d’indépendance par référendum. On comprend que l’actuel Chef de l’Etat marchait dans ce contexte déjà sur des œufs.

Dans cette continuité, il avait prévenuqu'il "n'avait pas à prendre position" quant au choix des Calédoniens, qui devront dire le 4 novembre s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante". "Ce n'est pas au chef de l'État de prendre position sur une question qui est posée aux seuls Calédoniens", a-t-il cru devoir affirmer devant « le gouvernement de Nouvelle-Calédonie », les élus, les chefs coutumiers, les représentants de la société civile et les responsables économiques.A s’exprimer ainsi, il a poussé encore un cran plus loin les choses, comme si la Nouvelle-Calédonie n’était pas avant tout encore à ce jour française, et donc dans une République dont le président est le chef et dont il est censé défendre selon notre constitution l’intégrité territoriale, tout du moins ici du point de vue du principe et des valeurs. Il a à cet égard donné un bien curieux exemple à ceux qui regardent cela de la France, issus de l’immigration, et s’interrogent sur leur place dans la République.