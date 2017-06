Nouveaux problèmes en vue à la FED avec les deux candidats envisagés par Donald Trump

Donald Trump, peu à peu, renforce son pouvoir, selon une même logique : plus politique que technique, plus Républicaine. Sera-t-elle meilleure pour les Etats-Unis ? Et pour les autres ? Après la Justice, c’est au tour de la Monnaie, sans oublier bien sûr ses interventions sur les échanges internationaux, la sécurité ou le climat ! Après la Cour Suprême, maintenant au complet (sauf départ de membres pour raison d’âge), c’est à la Banque centrale qu’il s’intéresse, la fameuse Fed. Il s’agit de remplir les postes de Gouverneur à la Banque centrale américaine : 3 sont libres sur sept.

Mais ce ne sera pas facile ni sans réaction, à la fois des politiques et plus encore des marchés financiers.

Qui sont les candidats pressentis ? Selon le Wall Street, il s’agirait de Marvin Goodfriend et de Randal Quarles. Marvin Goodfriend est Professeur à l’Université Carnegie Mellon, après avoir travaillé comme économiste au Conseil des Conseillers économiques du Président Reagan, puis comme directeur de la recherche à la Banque de réserve de Richmond. Randal Quarles a travaillé au Trésor sous la Présidence de Georges Bush,avant de monter une société d’investissement (Cyanose Group) à Salt Lake City. Il serait pressenti pour traiter de la régulation financière, où une expertise bancaire et financière est requise.

Quelles sont leurs idées « problématiques » ? Ils souhaitent tous deux que le Congrès surveille plus la Fed et qu’elle adopte une méthode plus transparente et de long terme, liée à la stabilité des prix. Les deux ont ainsi critiqué la Fed actuelle. Evidemment, leurs CV montrent leur inclinaison Républicaine, ce qui n’est pas surprenant : chaque membre du Board des gouverneurs a les siennes, c’est bien connu (et plutôt Démocrates actuellement). En outre, Marvin Goodfriend propose un engagement plus ferme et de plus long terme autour de l’objectif de stabilité des prix à 2% (et même que le Congrès l’endosse). En même temps, il demande que les choix de la Fed soient comparés à ce que donnerait une équation intégrant l’inflation et le chômage, selon un modèle Taylor. Concernant les achats de crédit bancaire par la Fed, pour aider une entité en difficulté, il en souligne les risques et les fait dépendre d’un accord du Trésor. Il montre sa réticence à des logiques de « banquier de dernier ressort ». Quant à Randal Quarles, il met lui aussi l’accent sur la stabilité des décisions de la Fed – pour réduire l’incertitude, et sur un lien plus étroit avec une règle – encore une fois.

Deux candidats, trois oppositions majeures à la doxa actuelle de la Fed : un lien plus étroit avec la législation pour des décisions de crise, une stricte limitation à l’achat de crédits privés pour sauver des institutions, et plus encore un lien avec une règle fixe pour prendre les décisions de politique monétaire, voilà ce qu’apporteront ces nouveaux venus pressentis – si tout se passe comme annoncé. Mais la Fed met toujours en avant son indépendance, dans le cadre de son mandat, et la flexibilité qu’il lui faut pour agir et s’adapter ainsi à une conjoncture changeante !