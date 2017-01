Nouveau record de l'excédent commercial allemand : mais quelle est la recette du géant exportateur européen ?

Dans un article publié ce mardi 10 janvier, Les Échos indiquent "Commerce extérieur : le fossé se creuse encore entre l'Allemagne et la France". En effet, selon les chiffres publiés par Destatis (office national de statistiques local), l'excédent allemand des 11 premiers mois de l'année 2016 s'évaluerait à 234 milliards d'euros, alors que la France présente un déficit de 46 milliards d'euros sur la même période. L'Allemagne est donc "super" et la France est "nulle", du moins c'est ainsi que les positions commerciales sont habituellement traitées.

Dès lors, face à une telle situation, reste à savoir quelles sont les actions à entreprendre pour permettre l'émergence d'un excédent en France. Mais loin des idées reçues sur la notion de "compétitivité", le rétablissement du commerce extérieur dépend de bien d'autres éléments.

En toute logique, la notion d'excédent commercial résulte de l'état des exportations et de celui des importations. Lorsque les exportations sont supérieures aux importations, la différence est enregistrée comme un excédent commercial, et inversement. Mais il est également possible de voir les choses sous un autre angle. Car la balance commerciale représente également la différence entre l'épargne d'un pays et son niveau d'investissement. Il s'agit simplement d'une identité comptable. Une réalité qui peut être illustrée sans contestation par un livre de base de macroéconomie « Cette condition affirme qu’à l’équilibre, la balance commerciale doit être égale à l’épargne privée et publique moins l’investissement. Il en découle qu’un surplus commercial doit correspondre à un excès de l’épargne par rapport à l’investissement ; un déficit commercial doit correspondre à un excès de l’investissement sur l’épargne ». (Macroéconomie 3e édition. Blanchard /Cohen. Pearsons).

Or, si un gouvernement n'a pas réellement la main pour doper ses exportations, puisqu'il ne maîtrise pas la croissance des autres pays susceptibles de lui acheter ses produits, il peut très bien orienter sa balance commerciale en usant les outils que sont l'épargne et l'investissement. Et c’est d’ailleurs comme cela que ça se passe.

En effet, si un pays parvient à faire progresser l'épargne nationale tout en réduisant son niveau d'investissement, il aura toutes les chances d'obtenir une balance commerciale excédentaire. Et il existe de très bons moyens pour en arriver là. Ainsi, et par exemple, un gouvernement peut faire ce qu’il faut pour mettre une grosse pression à la baisse sur les salaires, il peut tout aussi bien soutenir l’accroissement des inégalités, mais il peut encore réduire ses investissements publics, comme les infrastructures. Voici pourquoi.

La pression à la baisse sur les salaires permet de faire d’une pierre deux coups. Dans un tel cas, les ménages voient leur part de revenus diminuer dans le PIB, ce qui provoque une régression relative de la consommation. Le deuxième effet d'une telle mesure est que l'argent qui a n’a pas été encaissé par les salariés va permettre d'améliorer les marges des entreprises. En effet, les nouvelles marges constituées risquent bien de ne pas être utilisées pour générer plus d'investissements dans le pays. Parce que les entreprises aiment investir dans des économies ou la consommation progresse, et si celle-ci est contrainte par des salaires qui stagnent, l’intérêt disparaît. Les marges réalisées deviennent donc de l'épargne. Elles peuvent être versées sous forme de dividendes, le plus souvent à des populations aisées ayant une moins forte propension à consommer, et une plus forte propension à épargner. Le résultat final de l’opération est de voir la production continuer à augmenter, et la population du pays se trouve incapable de consommer ce surplus de production. Le déséquilibre commence à apparaître.