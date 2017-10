"Notre mission est de faire des enquêtes mais de ne surtout pas trouver quoi que ce soit" : le calvaire de la police des polices de l’ONU pour traquer la corruption en son sein

Le Bureau des services de contrôle interne est l’organe de contrôle interne de l’Organisation des Nations unies. […] Il se veut un agent de changement qui favorise l’administration responsable des ressources, une culture de responsabilisation et de transparence et une meilleure exécution des programmes.

Pour traquer les défaillances, les fraudes et la corruption au sein de l’ONU, il existe officiellement un service. Un département d’enquêteurs au sein de l’organisation, au nom qui sonne un peu ex-URSS : le Bureau des services de contrôle interne (BSCI, ou Office of Internal Oversight Services, OIOS). Situé au 7e étage du siège de l’organisation à New York, il compte environ 300 employés dans le monde entier. Mais il serait peu efficace. En interne, certains ne le prennent pas vraiment au sérieux : « Ce service c’est une blague », dit-on à la cafétéria de l’ONU.

Il a pourtant un rôle fondamental. C’est en quelque sorte la police des polices de l’ONU. Mais ces incorruptibles rencontrent beaucoup d’obstacles…

Des enquêtes de façade

Quand Peter Gallo a intégré l’OIOS en 2011, c’était un enquêteur tatillon, venu du secteur privé – des années d’investigation pour des firmes à Hong Kong – et plein d’ambition pour faire le ménage à l’ONU. Mais il a découvert des méthodes de travail qu’il n’avait jamais vues. « Travailler au Bureau des services de contrôle interne, c’est très différent de tout ce que j’ai connu ailleurs. L’ONU est très bureaucratique. Je n’utiliserais d’ailleurs pas le mot “enquêteur”. Ce que le Bureau voulait en termes d’enquête ressemblait plus à ce qui a trait à de l’enregistrement de déclaration, mettant simplement par écrit ce que le témoin a déclaré en réponse à des questions toutes faites[1]. »

L’enquêteur pense tout de même pouvoir mettre à profit son expérience, son intuition et son goût pour le détail qui fait la différence. Mais c’est peine perdue, selon lui. « On doit écrire à l’avance toutes les questions, appeler le témoin et poser uniquement ces questions puis écrire les réponses. C’est très difficile de monter un dossier, vous ne pouvez pas laisser la personne parler librement. Le pire c’est quand quelqu’un vous révèle quelque chose, comme cela arrive parfois, que vous voulez suivre cette piste mais que ça n’a pas été prévu à l’avance. Tout ce que vous faites, c’est suivre à la lettre le protocole. Et c’est le problème : l’ONU croit que tout peut être réduit au protocole. Ce n’est donc pas du tout de l’investigation. »

Des enquêteurs plombés par la bureaucratie et des affaires enterrées ? Chaque année, le bureau ne repère en moyenne que trois cas de corruption dans le monde ! Un autre enquêteur, toujours en poste, témoigne anonymement : « Notre mission, c’est de faire des enquêtes mais de ne surtout pas trouver quoi que ce soit. Parce qu’au fond, le directeur de notre service ne veut pas que, par notre faute, l’ONU récolte de mauvais audits internes. »