"Notre innocence" : loin de valoir "Tous des Oiseaux"

THEATRE

NOTRE INNOCENCE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE WAJDI MOUAWAD

INFORMATIONS

THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE

15 RUE MALTE BRUN

75020-PARIS

Réservations : 0144625252

www.colline.fr

Jusqu’au 11 avril

RECOMMANDATION

BOF !

THEME

C’est l’histoire d’un groupe d’amis confrontés au décès brutal de l’une des leurs. Elle s’appelait Victoire, n’avait qu’une vingtaine d’années et était déjà mère d’Alabama, une petite fille de neuf ans. Victoire est morte pour être tombée de la fenêtre d’un immeuble.

S’est-elle suicidée ou son décès est-il accidentel ?

Ses camarades vont se poser la question. Ce sera l’occasion pour eux d’interroger le monde, de l’interpeller, de crier leurs attentes, leurs dégoûts, leurs incompréhensions, leur désintérêt pour le passé, leur manque de foi en l’avenir. D’abord, d’un bloc, à l’unisson, d’une seule et même voix, puis, séparément dans une bruyante et belliqueuse cacophonie. Car aucun de ces jeunes venus des quatre coins du monde n’aura le même ressenti.

POINTS FORTS

L’intention était louable : En 2015, Wajdi Mouawad avait mené un atelier de recherche avec des élèves du Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique de Paris. Cette expérience avait été marquée par deux traumatismes : les attentats du 13 novembre, puis le décès d’un de ces élèves. En écrivant ce texte qu’il a donc intitulé Notre Innocence, Wajdi Mouawad a voulu témoigner de cette expérience, et se faire le porte-parole de la jeunesse. Stylistiquement, il n’y a rien à dire, le nouveau patron du théâtre de La Colline étant, indéniablement à la fois un amoureux de la langue française et un poète…

POINTS FAIBLES

- Là où le bât blesse, c’est d’abord sur le contenu du texte. Que des post-ados hurlent leur ras le bol de la société est une chose, mais qu’ils y mettent autant de mauvaise foi et autant de bêtise en est une autre. Un exemple ? Ils accusent les parents français d’être tous des « connards » de post-soixante-huitards attardés, qui, aujourd’hui, dressent leurs enfants les uns contre les autres. Ben voyons ! Un autre exemple ? Ils seraient à plaindre, parce qu’ils seraient nés dans une « époque-corridor » (sic) et seraient considérés « comme une continuité tout juste bonne à perpétuer la race » (toujours sic)… Plus incompréhensible, il y a aussi, entre autres, une jeune turque qui hurle qu’elle n’en a rien à foutre du génocide arménien, sous le prétexte qu’elle ne sait pas, vraiment pas, où trouver sa place dans cette société tellement rance, etc…

- La mise en scène, aussi, pose problème. D’abord, pendant au moins dix minutes, on a droit à un chœur de ce groupe de jeunes comédiens qui scandent le texte d’une seule et même voix, d’un ton à la fois monocorde et furibard. Puis chacun y va de son interrogation, de son chagrin, de son indignation ou de sa colère. Au gré des répliques on se rassemble ou on se heurte, on s’assied en rang d’oignons ou on s’agite, on chante aussi, et on s’ébroue, avec détermination, et puis arrive Alabama, la petite orpheline, qui semble remettre tout le monde sur le même pied de chagrin…