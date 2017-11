Notre avis sur "La Serpe", lauréat du prix Femina

C’est pendant la Seconde Guerre Mondiale que survient le drame, alors qu’il est en vacances avec sa tante et son père dans la propriété familiale périgourdine, le château d’Escoire. Un matin, on découvre qu’Amélie et Georges Girard, ainsi que leur bonne, Louise, ont été massacrés à coups de serpe.

Henri, étrangement placide, affirme n’avoir rien entendu et nie évidemment avoir un quelconque lien avec cet atroce triple meurtre. Et pourtant, absolument tout l’accuse : mis à part quelques complotistes qui élaborent des thèses alternatives facilement démontables, chacun est persuadé de la culpabilité du fils Girard, qui a un mobile (l’héritage familial), un passé tumultueux, des relations houleuses avec sa famille et une multitude d’éléments et de témoignages à son encontre.

C’est au cours d’un procès retentissant, au terme duquel tout le monde s’attend à voir Henri condamné à mort, qu’il est, à la surprise générale, acquitté. Pour l’opinion publique, c’est une erreur judiciaire.

Plein aux as, le futur Georges Arnaud reprend alors sa vie, finit par se ruiner, part en Amérique du Sud un temps, revient, se met à écrire, et s’investit toute la fin de sa vie dans l'indépendance de l’Algérie, mais aussi dans de nombreux procès pour la défense des plus vulnérables. Personnage ambivalent, surprenant, détestable souvent et parfois impressionnant d’exemplarité.

Jaenada revient dans La Serpe sur cette vie étonnante et ce mystère demeuré irrésolu : au cours d’une enquête minutieuse qu’il raconte avec beaucoup d’humour, il s’interroge. Et si Henri était réellement innocent ?

POINTS FORTS

Le ton quasi oral qu’emploie Jaenada est un vrai délice. Le personnage qu’il est dans son livre s’étale en permanence en digressions, en jeux de mots, en commentaires plus ou moins pertinents mais qui m’ont arraché de nombreux sourires et quelques éclats de rire !

La manière dont il mène l’enquête est extrêmement précise et rigoureuse et malgré la quantité de détails et d’informations, on réussit aisément à suivre le fil de l’histoire dans laquelle on se plonge comme dans un roman.