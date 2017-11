Notre avis sur le lauréat du prix Renaudot - "La disparition de Joseph Mengele": Vertige aveugle du mal. Ahurissant, universel, important

LIVRE

La disparition de Joseph Mengele

d'Olivier Guez

Ed. Grasset

240 pages

18.50€

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THÈME

À la fin de la Shoa, Joseph Mengele, l’Ange de la Mort, comme beaucoup d’anciens nazis, quitte l’Europe et se réfugie en Argentine. Aidé par une famille et un Etat Argentin pour le moins compréhensifs, pour ne pas dire complices, il coule des jours heureux et prospères à Buenos Aires. Mais peu à peu la chance tourne, le changement de gouvernement et les succès du Mossad mettent un terme soudain à sa retraite paisible et ensoleillée. Commence alors une fuite continue qui devient sa seule et unique occupation.

Voyant la mort partout il ne vit plus et devient totalement obsédé par des dangers supposés ou réels.

Malgré tout, à aucun moment il ne se rend compte de la clémence du sort qui ne le punit que trop peu pour ses actes odieux. Il ressassent ses idées perverses et honteuses telles des vérités absolues. Il accuse tous ceux qui l’entourent de ne pas comprendre la grandeur de son œuvre alors qu’en se rendant complices de sa fuite, ils sont aussi complices de tous ses crimes.

Olivier Guez utilise une imagination non dénuée d’humour pour décrire le manque absolue d’humanité qui a permis l’irréparable. Il imagine des situations et des personnages pour pallier les zones d’ombre de l’Histoire et mieux expliquer comment celui qui a été à l’origine de tant de souffrance a pu éviter tout procès et toute condamnation.

Ce roman porte aussi un message bien particulier dans l’analyse qu’il fait de la liberté. Même si on ne peut que haïr le personnage principal, force est de reconnaitre qu’il est emprisonné dans la vision psychotique de son parcours et sa volonté absurde de justifier ses actes.

POINTS FORTS

Un livre qui nous touche universellement non seulement dans son sujet historique mais aussi dans l’analyse de la psychologie du mal et de l’horreur. Le sujet est malheureusement très actuel dans le contexte de violence et de haine dans lequel nous vivons.

POINTS FAIBLES

L’humour peut en choquer certains même si mon avis et que c’est un mode d’expression remarquablement utilisé en l’occurrence

EN DEUX MOTS

La folie n’est pas une excuse ni même une explication. Même s’il faut être psychologiquement dérangé pour participer à la Shoa et croire au nazisme, cela n’enlève rien à la culpabilité de ceux qui l’ont mis en œuvre… et de ceux qui aujourd’hui encore commettent l’irréparable sous couvert d’une idéologie quelconque.

UNE PHRASE

« Toutes les deux ou trois générations, lorsque la mémoire s’étiole et que les derniers témoins des massacres précédents disparaissent, la raison s’éclipse et des hommes reviennent propager le mal. »

