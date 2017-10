Les non-lieux de la lutte féministe : des triomphes en trompe-l’œil des réseaux sociaux contre le harcèlement sexuel

L’espace est la structure où se traduit la parole, l’action et l’interaction entre les individus. C’est l’univers matriciel de tout changement et l’assise de tout phénomène. C’est un lieu de rencontre aussi aux contours bien définis. L’inverse serait le non-lieu ; c’est là où l’être humain reste anonyme ; étranger à lui-même et aux autres. La notion du non-lieu n’est pas la mienne. L’anthropologue Marc Augé en a jeté les bases. Le non-lieu serait un symptôme de la post-modernité et un espace où les crises existentielles, identitaires, et autres se concrétisent.

La dernière campagne #Balancetonporc est l’expression parfaite de cette crise féminine manifestée sur les réseaux sociaux. Ces non-lieux. Les femmes ont brisé le mur de la peur et leur audace mérite l’admiration. Les agressions sexuelles, les attouchements, les violences verbales, les situations humiliantes, les malaises longtemps passés sous silence et les viols ont été dénoncés notamment sur Twitter. Les remous d’un souvenir d’agression ont été vidés d’un coup sur la toile. On a balancé des porcs en l’air. On a relaté des histoires douloureuses. Puis la toile, ingrate qu’elle est, a noyé ces témoignages avec la déferlante d’infos encombrant le fil d’actualité. Nous avons vu un tweet #Balancetonporc suivi d’un autre très trivial #ONPC, par exemple. La vague d’indignation a été sporadique, irrégulière et surtout inefficace. La voix des femmes n’a pas eu d’échos dans cet espace fourbe, dans ce non-lieu où l’humain n’est qu’avatar et où la victime et l’agresseur ne comparaissent pas dans un moment de grande vérité devant un tribunal. Combien de femmes ont-elles été déterminées à intenter un procès contre leur agresseur plutôt que de le balancer : où concrètement ? dans le trou noir des réseaux sociaux ?. Les actes d’agression n’ont pas été inhibés par cette initiative. Il y a eu une catharsis, une accalmie au niveau de la houle des malaises refoulés et longtemps étouffés par la peur et la honte.

Cependant, le slogan adopté est peu flatteur pour la cause féminine et pour la femme. En désignant l’agresseur par le mot « porc » la femme se réduit elle-même, indirectement, au statut de chair fraîche convoitée par un animal libidineux. Elle assume inconsciemment un statut de proie sexuelle plutôt que de victime. Le choix donc du mot est inopportun et surtout dangereux et épidermique. Outre le problème de la terminologie mal adaptée à la situation, vient le sentiment d’une victoire en trompe-l’œil. Que de femmes se sont senties triomphantes après leurs prouesses de délation sur les réseaux sociaux. Cependant, aucun agresseur n’a été déféré au parquet. La Présidente du syndicat de la magistrature l’a bien dit d’ailleurs : « Il est plus facile de s’exprimer sur la toile que de signaler une agression au procureur. » Le véritable problème réside alors dans l’incapacité à dénoncer, pas dans l’aptitude de s’exprimer publiquement. Les réseaux sociaux seraient alors ce subterfuge infidèle qui détourne les femmes du problème principal. Aux vrais problèmes, les vraies solutions. Les demi-mesures, les solutions tronquées, la délation inutile ne sont que des leurres qui procurent aux femmes, l’instant éphémère de leur expression sur les réseaux sociaux, un sentiment de fierté…. Puis, de nouveau s’ensuit un silence assourdissant.