No-naming ou provocation : les stratégies paradoxales du gouvernement face aux grèves et mouvements sociaux

Atlantico : Selon le journaliste Renaud Pila​, le gouvernement suivrait une stratégie du "No Naming" (absence de nom) " Moins vous nommez une réforme, moins vous alimentez de slogans mobilisateurs​" qui serait ainsi " L'anti modèle CPE​", pour éviter de cristalliser les mécontentements. Dans le même temps, le gouvernement et Emmanuel Macron semblent parfois vouloir tomber dans la provocation (lorsqu'Emmanuel Macron déclare que les mouvements sociaux n'ont pas d'impact sur les réformes en cours), laissant penser qu'Emmanuel Macron chercherait une confrontation avec la rue, lui permettant ainsi d'obtenir une forme de "brevet de réformateur".

Comment expliquer ce qui ressemble à une forme d'indécision au travers de ces deux visions ? ​

Christophe Bouillaud : Si stratégie du « No Naming » il y a, elle tient aussi à la nature même des réformes engagées. Elles visent de larges secteurs du droit en vigueur, comme le droit du travail à l’automne dernier, ou l’assurance-chômage, la formation continue, la fonction publique ce printemps. Or toutes ces réformes sont finalement très techniques, voire technocratiques. Seuls les spécialistes y comprennent vraiment quelque chose, et en voient les conséquences. Les syndicats eux-mêmes disent devoir s’accrocher pour savoir ce qui est proposé exactement par le gouvernement. Surtout, au moins avant d’être mises en œuvre, elles n’ont pas un impact très clair sur le quotidien des Français, puisqu’elles traitent à chaque fois de situations bien particulières, comme la reconversion professionnelle par exemple. En outre, elles ne font en réalité qu’accentuer des tendances déjà bien présentes depuis des lustres sous tous les gouvernements depuis au moins 40 ans – avec un début sous Raymond Barre en 1976. Quand le gouvernement promet par exemple de durcir le contrôle des chômeurs, il oublie de dire que cela a été déjà fait à maintes reprises par le passé, c’est littéralement un marronnier comme on dit dans la presse. Il oublie aussi que, de toute façon, la moitié des chômeurs ne sont pas actuellement indemnisés. Donc la menace de radiation à l’encontre des récalcitrants à la prise d’un emploi ne sert à rien, puisque cette moitié de chômeurs-là ne peut rien y perdre financièrement, ne recevant déjà rien, or ces non-indemnisés sont aussi en général les plus éloignés de l’emploi. En plus, on sait bien que ces contrôles renforcés conduiront simplement des gens non indemnisés à s’auto-exclure des listes de Pôle emploi, et à devenir officiellement des inactifs, tout en étant toujours en pratique des demandeurs d’emploi. De toute façon, dans un pays où les libertés publiques existent, il n’est pas possible d’imposer un travail à quelqu’un s’il n’en veut vraiment pas. Et, d’ailleurs, je vois mal quel employeur rationnel prendrait comme salariés des gens qui seraient là comme à une sorte de «STO ».