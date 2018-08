Nicolas Hulot ou le révélateur des étranges talents de prestidigitateur d’Emmanuel Macron

Atlantico : Comment la démission de Nicolas Hulot peut-elle illustrer, au moins en partie, les faiblesses d'un macronisme qui semble s'être beaucoup reposé sur l'attrait personnel que pouvait représenter le chef de l'Etat auprès de personnalités politiques, plutôt que sur de "solides" engagements politiques ? De Robert Hue à Edouard Philippe, en passant par François Bayrou et Nicolas Hulot, l'absence apparente de cohérence idéologique peut-elle illustrer cette situation relevant plus du rapport de séduction ?

Vincent Tournier : Il est inexact de dire que le macronisme se réduit à une affaire de séduction personnelle.

Si tel était le cas, il serait assez facile au président de garder son ministre. La victoire électorale de 2017 a des causes plus profondes qu’une simple question d’attrait personnel. Elle s’explique d’abord par la capacité d’Emmanuel Macron à agréger, autour notamment de la question européenne, les électorats de centre-gauche et de centre-droit. Fort de cette base électorale, le macronisme dispose d’une certaine cohérence idéologique, et c’est justement cette cohérence qui constitue la cause principale du départ de Nicolas Hulot. Le problème est en effet que le socle programmatique de l’actuelle majorité, sans être indifférent aux enjeux environnementaux, laisse peu de place à l’écologie. La priorité du gouvernement est de soutenir la croissance, de flexibiliser le marché du travail, d’alléger le modèle social. Il vise aussi à éviter l’éclatement de l’Europe, ce qui implique de renforcer le marché commun, de faciliter la circulation des biens et des services, d’accroître les échanges intérieurs aussi bien que le commerce international, donc de faciliter le jeu des acteurs économiques, autant d’objectifs qui s’accordent mal avec les exigences de l’écologie.

Cela dit, il ne s’agit pas de jeter la pierre à l’actuelle majorité. Le problème se poserait sans doute dans les mêmes termes pour d’autres gouvernements : est-il possible aujourd’hui de faire de l’écologie l’axe principal de l’action politique ? Les militants écologistes en sont persuadés, mais cela n’a rien d’évident. On le voit au fait que, malgré toute la sympathie qu’éprouvent les Français pour la cause environnementale, rares sont les électeurs qui votent pour des candidats ou des partis écologistes. Ce n’est pas un hasard. Nos sociétés modernes, basées sur la production et la consommation, ne sont pas disposées à accepter les sacrifices et les mutations qu’implique le projet écologique. Qui est prêt à renoncer à sa voiture, au chauffage, aux vacances, aux courses au supermarché ? Il est facile d’incriminer les lobbies, mais les lobbies n’ont du pouvoir que parce qu’ils sont soutenus par des consommateurs et des usagers qui trouvent leur compte dans le monde actuel.

Comment comparer cette stratégie de "séduction" avec celle de ses prédécesseurs comme Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ? D'un rapport de séduction "caméléon" d'Emmanuel Macron à une stratégie relevant plus du rapport de force pour Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ?

La composition d’un gouvernement a toujours été une question très politique. Le choix des ministres relève d’un délicat exercice d’équilibrisme entre les diverses factions qui composent la majorité. C’est aussi, évidemment, un exercice de communication politique. Par exemple, lorsque le général de Gaulle a nommé André Malraux au poste de ministre des affaires culturelles, il visait à s’attirer les bonnes grâces des artistes tout en coupant l’herbe sous les pieds des communistes.