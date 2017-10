“Je ne suis pas le père Noël” : Emmanuel Macron ou le bonapartisme mal maîtrisé

Atlantico : Vous décrivez dans votre livre Macron-Bonaparte les grandes proximités qui unissent ces deux chefs d'états à plus de 200 ans d'écarts, à commencer par leur ambition à la Rastignac, qui les poussa très jeunes et contre les présages à atteindre le sommet de l'Etat. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du Napoléon Bonaparte en Emmanuel Macron ?

Jean-Dominique Merchet : Il y a un élément de biographie et un élément de contexte politique. L'élément de biographie c'est deux aventures personnelles romanesques de jeunes gens qui ne sont pas prédisposés à l'origine à devenir des chefs d'état, et qui arrivent très vite au premier plan. Bonaparte a 30 ans quand il devient premier consul et Emmanuel Macron a 39 ans quand il devient président de la république ; quelques années avant, ils n'étaient pas connus. Il y a aussi des éléments anecdotiques comme le fait qu'ils se soient mariés tous les deux mariés à des femmes plus âgées qu'eux, qu'ils dorment peu, qu'ils ont tous deux une grande énergie, ou encore qu'ils viennent de la gauche tout en étant en même temps des hommes d'ordre.

L'élément de contexte politique c'est la crise politique. Bien sûr le contexte du directoire avec la Révolution, la terreur et la guerre est beaucoup plus dramatique que celui que l'on traverse. Mais il y a néanmoins une classe dirigeante politique qui n'arrive plus à tenir les rênes d'un pays et qui est contestée, et sur sa droite, et sur sa gauche. Cette classe dirigeante est contestée à l'époque de Bonaparte par les royalistes et les jacobins et elle est contestée aujourd'hui, pendant la période des élections présidentielle par exemple, par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon. Les équipes dirigeantes au fond s'entendent donc pour faire un gouvernement au centre et confier les rênes à une nouvelle personnalité. C'est comme dans le roman puis le film le Guépard : si on veut que tout reste comme avant il faut que tout change. Si on ne veut pas la révolution in la réaction, si on ne veut ni l'extrême gauche ni l'extrême droite, il faut que le personnel change, il faut que les anciens partis changent. Le phénomène Macron c'est la rencontre d'une aventure individuelle assez romanesque (et lui la vit de cette manière) et d'un contexte politique.

Il y a aussi une question de caractère et d'obsession de l'autorité…

Ce qui est frappant chez Macron quand on lit ce qu'il a écrit avant de devenir candidat et donc lorsqu'il dit la vérité de ce qu'il pense sans rentrer dans des éléments de langage propre à une campagne et des éléments de langage qui sont ceux d'un président de la République, on se rend compte qu'il a une vision fondamentalement monarchique du pouvoir : ce qu'il manque à la démocratie française c'est la figure du roi, et il faut donc la combler. Depuis Napoléon puis Charles De Gaulle dit-il, elle n'a jamais été comblée. Il s'inscrit donc dans une tradition intellectuelle assez monarchique. Lui-même fait référence à l'épisode napoléonien dans une interview au Figaro magazine. C'est une conception monarchique du pouvoir, très verticale, il le dit, il l'assume, "je suis votre chef " comme il l'a dit assez maladroitement aux militaires cet été. Il a cette conception très autoritaire du pouvoir. Il y a un chef, légitime parce qu'élu, sans logique de contre-pouvoir. C'est un homme d'ordre même s'il vient de la gauche.