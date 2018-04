"My absolute darling" : un roman coup de poing, superbement écrit

LIVRE

MY ABSOLUTE DARLING

de Gabriel Tallent

Ed. Gallmeister

454 pages

24,40 €

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

En Californie du nord, un huis clos passionnel entre Martin, un père sociopathe et abusif, et Turtle, sa fille de 14 ans qui, par amitié pour un jeune homme, tente enfin d'échapper à l'emprise paternelle.

Martin aime sa fille d'un amour absolu : « my absolute darling ».

Turtle comprend que tuer ou mourir sera le prix de son émancipation.

Un drame glaçant et envoûtant, comme la beauté sauvage de la côte nord de la Californie.

POINTS FORTS

la traduction de Laura Derajinski

le style tantôt sec, ciselé, réaliste, et tantôt poétique et tendre

les extraordinaires descriptions de la nature : scènes de nuit, de mer, de tempêtes, de marais, de forêts

l'art de Gabriel Tallent pour nous « embarquer » auprès de Turtle : on respire, on souffre, on espère, on pense, on raisonne avec elle.

POINTS FAIBLES

Âmes sensibles d'abstenir.

EN DEUX MOTS

De la vraie littérature américaine : dure, parfois insoutenable mais, aussi, magnifique.

On pense à Steinbeck et Tennessee William.

UN EXTRAIT

« Turtle saute sur le plan de travail- des planches en séquoia rugueux, les clous entourés d'anciennes empreintes de marteau. Elle prend un Sig Sauer[ un revolver] parmi les conserves jetées là et fait coulisser la glissière afin de voir le cuivre logé dans la chambre. Elle lève l'arme et se retourne pour voir sa réaction, il reste figé, une main sur les placards, il sourit d'un air fatigué sans lever les yeux. »

L'AUTEUR

Gabriel Tallent ( né en 1987) a grandi en Californie. Il a mis huit ans à écrire My Absolute darling, son premier roman.

Ce livre fait partie des meilleures ventes 2017 aux Etats-Unis.

« Le terme de « chef-d'oeuvre » est bien trop galvaudé, mais il ne fait aucun doute queMy Absolute darling en est un. » ( Stephen King).

