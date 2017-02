Mutuelles, hôpitaux publics, assurances... Ces réformes structurelles dont notre système de santé a (désespérément) besoin

La France est très en retard dans l’utilisation des données de santé. Mais aussi pour la chirurgie ambulatoire, la télémédecine, le dossier médical informatisé, le suivi des malades chroniques et dans de nombreux autres domaines. Notre système de santé souffre de nombreux dysfonctionnements qui pénalisent toutes les parties prenantes : désorganisation des services aux malades, mécontentement des professions médicales, retards dans l’organisation des soins, évaluation insuffisante de la qualité des soins, coût élevé et déficit récurrent de l’assurance maladie obligatoire.

Une rigidité d’autant plus inquiétante que les évolutions en cours sont plus radicales et plus rapides que jamais : génomique, robotisation, intervention à distance, vieillissement de la population, etc. Une certitude : sans réforme structurelle de notre système de santé, les coûts vont continuer d’augmenter et la qualité des soins de baisser. Des pays étrangers comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, partis d’une situation similaire à la nôtre, ont restructuré avec succès leur système de santé.

Alors que l’État devrait être le régulateur impartial du système, c’est lui qui est à la source des blocages avec le monopole État/Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) qui est 1) empêtré dans ses trois rôles contradictoires, 2) en conflit avec des concurrents qu’il est censé réguler et 3) un goulot d’étranglement qui freine les initiatives.

La Cnam (190 milliards de remboursements annuels) de son côté, dirigée par l’État et gérée par les syndicats au bénéfice de ses salariés, reste focalisée sur son rôle de payeur aveugle, et n’est pas en position de dynamiser le système de santé. Malgré leur dispersion et leur champ d’action limitée par la loi, ce sont les complémentaires santé, mutuelles en grande majorité et assureurs privés (28 milliards de remboursements annuels), qui se montrent les plus dynamiques pour innover ; certainement grâce à leur proximité avec leurs clients et à l’émulation entre elles.

Les acteurs de la santé - hôpitaux publics, hôpitaux privés, cliniques privées, médecine libérale, assurés, malades, assureurs - sont conscients des dysfonctionnements actuels et des bouleversements à venir, et constatent qu’entre les problèmes et les solutions, l’État/Cnam constitue un goulot d’étranglement qui freine considérablement les évolutions nécessaires. En situation de monopole et empêchés par leur taille, l’État et la Cnam n’ont ni la motivation ni l’agilité nécessaire pour tirer parti des vagues de changements. Le cas de la chirurgie ambulatoire est un exemple typique de cette inertie structurelle.

La bureaucratie, c’est la méthode de gestion actuelle où les acteurs des hôpitaux et de la médecine libérale se plaignent de recevoir chaque matin des liasses de nouvelles instructions en provenance des divers organismes du ministère. Les hôpitaux français sont malades des 35 heures. Désorganisation du travail, explosion des RTT et de l’absentéisme, départ de nos meilleurs spécialistes pour exercer à l’étranger, les signaux d’alerte sont nombreux et les appels à changer la gestion hospitalière se multiplient. Les gouvernements successifs engagent les hôpitaux par les décisions hors sol qu’ils prennent : suppression du jour de carence, augmentation du point d’indice, aucun soutien à ceux qui veulent faire évoluer le temps de travail à l’hôpital voire même des bâtons dans les roues de la part du ministère. Le manager de l’hôpital en France est seul et a très peu de pouvoirs. Il va falloir changer cela.