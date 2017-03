Les musulmans et l'Occident : les leçons de la grande enquête du Pew Research Center

Atlantico : Les musulmans s'avèrent être le groupe religieux dont la croissance est la plus rapide au monde. Comment expliquer cette croissance et qu'en est-il vraiment lorsqu'on la compare aux autres religions ?

Guylain Chevrier : Selon une étude récente du Pew Research Center, il est effectivement constaté que dans le monde, les musulmans ont la démographie la plus forte. L'islam est la seconde religion au monde avec 1,6 milliards de croyants, 23% de la population mondiale, après le christianisme. Rappelons que la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, où l’islam est né au VIIe siècle, fortement islamisée, abrite seulement environ 20% des musulmans du monde. La majorité des musulmans, 62%, vivent dans la région Asie-Pacifique, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Iran et en Turquie.

Cette croissance la plus rapide tient à deux facteurs qui se combinent. D’une part, les musulmans ont plus d'enfants que les membres d'autres groupes religieux. Le taux de fécondité est de 3,1 enfants par femme, dans le monde musulman, contre 2,3 pour tous les autres groupes combinés. Les musulmans sont aussi les plus jeunes (âge médian de 23 ans en 2010) de tous les principaux groupes religieux, sept ans plus jeunes qu’au regard de l'âge médian des non-musulmans. A être plus jeunes, les musulmans seront plus nombreux à atteindre l’âge où on commence à avoir des enfants, par rapport aux autres groupes plus âgés, qui donc en auront moins. Ceci, combiné avec des taux de fécondité élevés, va alimenter la croissance de la population musulmane. Le facteur culturel est aussi à prendre en compte, qui influe sur les comportements, et la tradition reste forte dans la répartition des rôles entre les sexes chez les musulmans, la femme étant prédestinée à être avant tout une mère. Même s’il existe une certaine évolution ici, elle reste à la marge d’un courant dominant patriarcale, favorable à cette natalité élevée.

Dans cette étude on souligne qu’à la fin du siècle, si les choses continuent à ce rythme, l’islam sera la première religion au monde. Cela est aussi à mettre en rapport avec un christianisme qui dans les pays développés est en net recul, alors que l’islam à la faveur d’une immigration musulmane importante est plutôt en phase d’installation et de diffusion dans ces pays.

L’islam progresse d’ailleurs dans les pays européens, spécialement dans les quartiers sensibles à la faveur de l’influence que cette religion y exerce en raison de la concentration de population d’origine immigrée des pays extra-européens. Une religion de conversion très active qui sait se saisir de la déshérence de certains jeunes dans ces quartiers, qui la rejoignent, pour lesquels elle est un des trop rares repères. On considère ainsi dans l’étude, que d’ici à 2050, on devrait compter 10% de musulmans dans l’ensemble de l’Europe.

A combien peut-on estimer le nombre de musulmans en France ?

Guylain Chevrier : C'est une question presque plus politique que démographique, très sensible, car différents chiffres s'affrontent, derrière lesquels des courants d'idées s'opposent. L’islam est considéré comme la deuxième religion en France après le christianisme. Le nombre de musulmans est estimé entre 4,7 et 6 millions, chiffres que l‘on trouve sur Wikipédia, avec en référence une étude de l’INED et de l’Insee publiée en octobre 2010.