"Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S)" : une expo originale et intéressante, mais trop chargée

Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S)

INFORMATIONS

Jusqu' au 7 janvier 2018

Musée des Beaux-Arts

20 cours d’Albret

33 000 Bordeaux

Tél. : 05 56 10 20 56

musbxa@mairie-bordeaux.fr

www.musba-bordeaux.fr

Ouvert tous les jours, sauf mardis et jours fériés,

de 11h à 18h

Tarif : 5 €, réduit 3 €.

Attachée de presse

dereen@claudinecolin.com



RECOMMANDATION : BON

THEME

Dans le cadre de la saison Paysages Bordeaux 2017, le musée des Beaux-Arts présente cette exposition sur le paysage peint. Un parcours composé de 11 sections où se mêlent oeuvres de la collection et oeuvres contemporaines, le tout complété par 2 oeuvres réalisées in situ par Erik Samakh et Franck Tallon.

La saison Paysages est ainsi l’occasion pour le musée des Beaux-Arts de réinvestir et de revisiter ses collections autour d’un des genres picturaux les plus récurrents de l’histoire de l’art : le paysage.

Rompant avec les codes de la muséographie traditionnelle par école et par époque, cette approche thématique permet un parcours de visite inédit, parfois décalé.

Introduit par l’Ecole nordique – à l’origine du paysage naturaliste moderne –, ce parcours se déploie dans les deux ailes du musée, déclinant différents thèmes paysagers : vues de ports, scènes de tempêtes, nocturnes, marines, paysages pastoraux et urbains ou encore diverses interprétations de l’allégorie des Quatre saisons.