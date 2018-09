Mouvement social en Irak : un nouveau printemps arabe serait-il en train de prendre forme ?

Atlantico : Partie du sud de l'Irak au mois de juillet dernier, une colère sociale gronde dans le pays, notamment à Bassora, rejetant corruption et absence d'infrastructures. Une situation qui s'est aggravée depuis la mi-août en raison d'une pollution des eaux ayant entraîné l'hospitalisation de plus de 30 000 personnes empoisonnées, et qui a pu provoquer une répression des autorités avec la mort de 6 manifestants ce mardi 4 septembre dans la ville pétrolière de Bassora. Comment évaluer la menace de soulèvement de la population dans ce contexte ?

Roland Lombardi : Il faut d’abord revenir rapidement sur les origines et les causes profondes de ce soulèvement social. Depuis près de 30 ans, l’Irak est un pays meurtri. En effet, dès l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en août 1990 et qui provoqua la première intervention américaine, le pays a connu un embargo sévère jusqu’en 2003 (soit plus de 10 ans). Puis, vint la seconde intervention américaine de 2003 et les désastreuses conséquences que l’on sait, pour le pays mais également pour la région… Face à une guerre civile larvée depuis plus d’une dizaine d’années et malgré la victoire contre Daesh, « le pays des deux fleuves » demeure au bord du chaos. Actuellement, l’une des principales causes de l’état déplorable des infrastructures du pays, c’est, comme le rappellent si justement les slogans des émeutiers de Bassora, la corruption massive et endémique de la classe politique irakienne ainsi que l’incapacité de l’Etat fédéral et des autorités provinciales (dont le siège a été en partie incendié) à assurer les services de base dans cette région mais également sur tout le territoire.

Rappelons que l’Irak figure au rang du 12e pays le plus corrompu de la planète. Ainsi, depuis des années déjà, des manifestations, contre la corruption générale et les services publics déficients, et qui tournent souvent à l’émeute, touchent l’ensemble du pays. Comme par exemple, le grand mouvement de mai 2016 à Bagdad (emmené par Moqtada al-Sadr, que nous évoquerons plus loin). Bassora (Basra en arabe), quant à elle, est la seconde ville du pays après Bagdad, la capitale, et compte plus de 2 millions d’habitants. Elle est le chef-lieu de la province d'Al-Basra. Principal port du pays, la ville est située sur le Chatt-el-Arab, estuaire commun des fleuves Tigre et Euphrate, à 55 km en amont du golfe Persique et à 550 km de Bagdad. Cette province, où les chiites sont majoritaires, est frontalière de l’Iran et du Koweït et elle est une importante zone de trafics mais également d’affrontements tribaux récurrents. Ce qui en fait donc une véritable poudrière. Surtout, dans le passé, Bassora était une région assez fertile, avec une production importante de riz, de maïs, d’orge, de millet, de blé, de dattes et de bétail.

Par ailleurs, la province jouit de ressources substantielles de pétrole, possède de nombreux puits ainsi qu’une grande raffinerie. Toutefois, Bassora a explosé début juillet, devenant l’épicentre de la contestation irakienne et entraînant d’autres mouvements dans l’ensemble du sud puis dans le reste du pays. Face à cette colère, les autorités ont réagi par la force, comme on pouvait s’en douter, et il y a eu depuis plus d’une vingtaine de tués chez les manifestants (officiellement). En urgence, depuis cet été, le gouvernement a alors promis des investissements et des milliards de dollars (dont 3 milliards pour Bassora). De plus, le montant des revenus pétroliers a considérablement augmenté durant ces derniers mois et a presque doublé en un an.