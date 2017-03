"La Mouette" : cette Mouette-là volera toujours...

Cet hiver 2016-2017 a été le troisième hiver le plus sec depuis 1959 selon des relevés de Météo France. Certaines régions ont été particulièrement touchées et des restrictions s'annoncent déjà. A moins que les pluies n'arrivent.

On a pu lire ces derniers temps une opération de propagande téléguidée affirmant que l’économie française (re)créait des emplois marchands. C’est évidemment un fantasme. Il suffit de lire les statistiques de la DARES parues hier pour comprendre le phénomène de destruction en profonde de l’emploi marchand en France depuis une quinzaine d’années…

Entrepreneurs, avez-vous entendu de la LURA, la liquidation unique des régimes alignés? Prévue par la loi du 20 janvier 2014, cette disposition vise à simplifier la liquidation des "polypensions". En apparence, la mesure est heureuse et positive. Mais, comme toujours, le diable est dans les détails. Pour les entrepreneurs, ces détails risquent d’être douloureux.

Le Grand Débat de TF1 a été l'occasion pour certains candidats de se mettre en valeur : Emmanuel Macron, mais aussi François Fillon. Un débat âpre fait d'attaques ciblées et de prises de positions.

Dans ce baromètre exclusif Harris Interactive pour Atlantico suite au 1er débat télévisé de la présidentielle, Emmanuel Macron apparaît comme le candidat ayant le plus convaincu les Français (38%), mais également les sympathisants PS (63%).

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus de 2000 réfugiés ramenés de force au Nigeria

Cazeneuve : "Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'Etat, on est impeccable face aux institutions"

20/03 - Présidentielle: le débat a lancé la campagne et occulté les affaires

Cette version met vraiment bien en évidence la dualité qu'il y a chez Tchekov avec, d'une part, le côté sombre et violent de certains échanges verbaux et, d'autre part, la bienveillance de l'écrivain envers ses personnages.

Une seule petite chose: La volonté du metteur en scène de faire participer les spectateurs, au début de la représentation, en leur demandant de se tenir tous par la main et de répéter des phrases énoncées par un comédien. Cela apporte-t-il quelque chose?

Le texte est servi par des comédiens talentueux, tour à tour enthousiastes et défaitistes, et dotés d'un naturel confondant.

Le modernisme est de la partie : Tchekhov interprété par des comédiens en jeans et bermudas avec des réflexions actuelles ("tu ferais bien de raser ta barbe, par les temps qui courent..."). En fait, ça passe très bien.

Une mise en scène tellement originale que je me suis demandé deux minutes si je ne m'étais pas trompé de pièce ! Le décor est minimaliste, nous sommes assis en carré autour de la scène, avec le nom des comédiens sur le dossier des chaises les concernant. Nous sommes à 3 mètres des comédiens, pratiquement sur la scène.

Nina s'identifie à une mouette, emblème à ses yeux de la liberté et du bonheur.

Macha aime Konstantion (auteur) qui aime Nina (actrice) et lui écrit une pièce, mais Nina aime Boris (écrivain), amant de la mère de Konstantin et elle-même actrice. Tout ce beau monde croit en l'avenir ou désespère de réussir.

Considéré comme une gloire nationale, il fait partie du patrimoine littéraire russe, au même titre que Dostoiëvski et Tolstoï.

Mais c'est à partir des années 1890 qu'il s'oriente vers le théâtre dramatique et enchaîne des pièces à succès (Oncle Vania, la Mouette, la Cerisaie). Très sensibilisé par la misère ambiante, il soigne gratuitement les pauvres et ouvre des dispensaires.

Guillaume Motte et Aurore Paris

