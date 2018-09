Les mouches, ennemies des soldats et armes de destruction massive de la Seconde guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Irak

Si on met George Peck à part – un acte que j'ai repoussé aussi longtemps que possible –, la plupart des spécialistes militaires de la mouche se trouvent en Floride. Le Centre entomologique d'excellence de la Navy (NECE) se trouve à Jacksonville, à moins d'une heure de route de leurs collègues de l'Unité de recherche sur la mouche et le moustique du Département de l'Agriculture. Le NECE est le bras armé du contrôle militaire des nuisibles. C'est un travail qui ne se démodera jamais. Comme les générations se succèdent en quelques semaines chez les mouches, elles évoluent rapidement pour résister à tous les pesticides que vous leur balancez à la figure.

Il y en aura toujours certaines dont les mutations les aident, par hasard, à survivre. Ces rescapées et leur descendance galopante repeupleront bien vite la région, se riant des hommes, de leurs sulfateuses et de leurs camions de désinsectisation.

Aux cours des différentes Guerres du Golfe, les mouches ont laissé le souvenir de bestioles insupportablement résistantes. Cela vient de la relative rareté de la nourriture dans le désert. Durant l'opération Bouclier du désert, l'entomologiste naval Joe Conlon campait avec un bataillon de l'infanterie légère dans le désert saoudien près de la frontière du Koweït. Les mouches leur faisaient office de réveil, déplaisant mais efficace. «Vous dormiez la bouche ouverte quand soudain, dès que l'aube pointait, les mouches sortaient à la recherche de nourriture ou d'humidité. Et elles volaient droit dans votre bouche. On se réveillait au son des jurons et des crachats des Marines.» Jerry Hogsette, spécialiste des mouches de l'USDA m'araconté que les membres d'une équipe d'entomologistes de l'opération Tempête du désert s'étaient enfoncés loin dans les dunes jusqu'à perdre complètement la base de vue. Là, ils s'étaient arrêtés et avaient ouvert une boîte de sardines. Dans les secondes qui avaient suivi, les mouches étaient passées à l'attaque.