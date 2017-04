Motivations de vote : ce que les Français avaient vraiment en tête en allant sélectionner le duel Macron Le Pen

Atlantico : Pour quelles raisons les Français se sont-ils déplacés pour voter dimanche ? Qu'est-ce qui dans les différents programmes présentés les a motivés à voter pour l'un plutôt que pour l'autre ?

Erwan Lestrohan : Quand on regarde les sujets qui ont compté dans le choix de vote des Français au premier tour, au-delà du fait que l'emploi et la lutte contre le chômage figure en première position (une dominante qui se vérifie dans les études d'opinion depuis quelques années), il est intéressant d'observer qu'en seconde position on a l'immigration (28%), puis l'Europe (24%) et la lutte contre le terrorisme. Cela place les questions de l'immigration et de l'Europe à un niveau très haut, au-dessus du pouvoir d'achat, de la sécurité ou de la lutte contre les inégalités – des thématiques qu'on aurait pu imaginer retrouver devant les questions européennes.

La place de l'Europe dans les préoccupations politiques des Français est donc élevée.

Si l'on regarde maintenant les thèmes qui ont compté dans les choix de vote d'Emmanuel Macron, l'emploi et la lutte contre le chômage arrivent en première position. C'est le seul candidat avec François Fillon pour lequel le thème de l'emploi est prioritaire dans le choix des électeurs. On avait pu observer dans nos dernières enquêtes d'opinion qu'Emmanuel Macron était le candidat auquel les Français rattachaient le plus la préoccupation de l'emploi. L'atout numéro un d'Emmanuel Macron est donc de donner des pistes de réflexion voire une vision d'avenir sur le marché de l'emploi et cela rentre bien en résonnance avec les préoccupations de son électorat. En seconde position vient l'Europe, ce qui montre que dans une élection où nombre de candidats s'étaient montrés eurosceptiques voire europhobes, la vision positive de l'Europe d'Emmanuel Macron semble lui avoir permis d'être le réceptacle et d'avoir du crédit auprès des europhiles français. Enfin, la troisième thématique est celle de la moralisation de la vie politique qui s'explique aussi par le besoin de renouvellement demandé par les Français qu'il prétend incarner.

Chez les électeurs de Marine Le Pen, on retrouve les préoccupations habituelles de l'électorat du Front National : l'immigration devant la lutte contre le terrorisme puis la sécurité et la lutte contre la délinquance. On retrouve ce tryptique FN qui caractérise cet électorat et qui explique sa spécificité : Marine Le Pen est souvent décriée ou raillée pour son programme économique qualifié d'utopique ou négatif, mais finalement on constate que l'électeur Front National accorde une place plutôt faible à l'économie.

Les électeurs de François Fillon, on s'est mobilisé pour l'emploi et la lutte contre le chômage. François Fillon s'était longtemps exprimé sur ce point, et s'est trouvé sur ce point assez proche des préoccupations de son électorat de référence. On peut penser à la question du temps de travail, à celle de l'âge de la retraite ou à celle des fonctionnaires. Les mesures étaient assez visibles sur ce plan-là, ce qui montre bien qu'avec Emmanuel Macron, il a fait figure de candidat de référence sur la question du travail pour son électorat. La réduction de la dette publique est le second objectif des électeurs ayant donné leur voix au candidat des Républicains. Il est le seul candidat des cinq premiers pour qui ce thème est considéré comme très prioritaire. Et cela montre que François Fillon et sa rigueur lui étaient créditée et apparaissait comme un élément différenciant pour son électorat. La troisième position revient à la lutte contre le terrorisme, un autre point sur lequel il s'était montré particulièrement réaliste et engagé.