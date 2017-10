La mort du pauvre est-elle En Marche ? Et l’explosion du monde ?

Le monde est en équilibre. Le corps humain aussi. L’économie pense pouvoir échapper aux règles naturelles et le digital les conteste même, en investissant massivement, de beaux dollars, pour démontrer que si une forme d’équilibre naturel existait, il ne serait rien comparé à la puissance dont l’homme aura su doter le monde, par l’IA, la puissance de calcul algorithmique, l’interface homme/machine ou le mélange entre matière organique et non organique. Ou par la résolution de la mise en œuvre de la « quantum physics ».

Pourtant, l’équilibre ne signifie pas que tout est immuable.

L’équilibre change régulièrement de part la nature et le contenu des masses qui s’entassent dans ses plateaux. Cela signifie simplement, qu’après un déséquilibre, la nature refabrique, naturellement, de quoi remettre les plateaux au même niveau. Au final, pour le moment la nature reste la plus forte, et chaque cyclone, dont la violence croissante est caractéristique de sa méthode de rééquilibrage entre l’homme et elle-même, nous rappelle cruellement, qu’elle est toujours plus forte que nous, même si nous la pillons un peu plus chaque jour.

A l’échelle politique, nos gouvernants ont souhaité s’inspirer de la nature, en tentant, principalement par la force, de remettre les plateaux sociétaux au même niveau. L’Etat et ses représentants politiques, avec leur hâte génétique à vouloir mettre les individus, pourtant adultes, sous tutelle, en leur refusant toute autonomie, on tenté, de tout temps de nous vendre l’argument fallacieux, que la nature lui semblait injuste et qu’ils pouvaient régler le problème par l’administration d’une forte dose d’égalitarisme. Or l’égalitarisme n’a jamais aboutit à l’équilibre mais à la juxtaposition des déséquilibres. L’ISF en fut, depuis près de 30 ans, l’un des exemples les plus révélateurs. Il rapporte peu, alimente une culture dans laquelle le riche n’est pas indispensable voire suspect, mais qui démotive le plus aisé et n’enrichit pas le plus démuni. Un match de rééquilibrage à bénéfice nul pour la société. Tuer les riches peut donner la sensation d’une société plus juste, car composée de pauvres, mais la nature humaine rêvant d’élévation et des distinction, se trouve bien dépourvue quand elle est plaquée au sol de la stagnation sociale et financière.

La mesure que vient de prendre le président Macron est à ce titre révélatrice d’un homme politique qui est imprégné d’une culture simple, mais efficace car ancrée dans la réalité, et qui tient en quelques mots : Si les français rêvent à nouveau de s’enrichir, et pensent à nouveau, que c’est possible (car il y a une grande différence entre le vouloir et le pouvoir), alors c’est toute la société qui en bénéficiera. Briser le plafond de verre qui bridait, voire punissait la réussite, était une hérésie que 30 années de socialisme dogmatique et démagogue, corroborées par une droite lâche et sans vision, qui semblait condamner la France à un glissement vers le bas, sans bénéfice pour quiconque.