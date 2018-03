Monnaies virtuelles : la moitié de celles crées en 2017 a déjà disparu

"Il y a beaucoup de dirigeants à la recherche de femmes pour des postes à responsabilité alors qu'auparavant on préférait vraiment les hommes, surtout dans certains secteurs", Catherine Euvrard.

Selon la CPME, le gouvernement aurait l’intention de contraindre les start-up et autres TPE et PME à recruter des travailleurs handicapés, en leur étendant l’obligation de 6% déjà applicable aux grandes entreprises. En cas de non-respect de cette obligation, les entreprises devraient payer une taxe. Une idée particulièrement bienvenue au moment où la loi PACTE de Bruno Le Maire est en discussion.

Être propriétaire en France n’est pas toujours une chance. À mesure que les lois et les décrets s’empilent, cela devient même, tout doucement, un fardeau que beaucoup découvrent, amers, à la faveur d’une de ces désagréables aventures que les réseaux sociaux relaient parfois.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Coupure d'eau: nouvelles condamnations pour Saur et Veolia

Guerre commerciale : Washington envisage des "dérogations" aux taxes sur l'acier et l'aluminium

Intervenue sur le plateau de RTL en cette journée de la femme, Marlène Schiappa a réitéré qu’elle fait de la lutte contre les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, sa "priorité".

Dossier SEEG : Et voilà Olam !

En savoir plus

Adrien Pittore est journaliste, photographe et pigiste. Il a notamment participé au recueil « Les Photos qu’on peut voir qu’au niveau district – Tome 2 » publié le 17 novembre 2017 aux éditions Petit à Petit.

Au total, le pourcentage d’ICO en échec ou semi-échec atteint 59% des ICO créées en 2017. Un taux important quand on sait que ce sont 104 millions de dollars qui ont été amassés avec la totalité des ICO.

De plus, Bitcoin.com explique que 113 autres ICO peuvent être classées comme des « semi-échecs » soit parce que la communication n’est plus assurée par l’équipe sur les réseaux sociaux (ce qui est plutôt mauvais signe dans la communauté), soit parce que la communauté fédérée autour du projet est tellement réduite que le projet n’a aucune chance de succès.

Et 276 ICO se sont volatilisées, parfois avec les fonds amassés. Mais généralement, elles ont simplement sombré dans l’oubli.

Le site Tokendata qui répertorie et suit tous les lancements d’ICO estime qu’il y en a eu 902 pour l’année 2017. Et un peu moins de la moitié des projets créés ont tout bonnement disparu.

Voyant le boum des cryptomonnaies, les entreprises et les particuliers ont multiplié les investissements. Seulement, comme pour n’importe quel produit, il existe un risque. Dans sa dernière étude sur le sujet, Bitcoin.com estime à 46% le taux d’ICO et de cryptomonnaies créées en 2017 qui n’ont pas vu le jour.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres