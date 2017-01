​Si, la mondialisation - et non la robotisation - est bien le coupable principal de la désindustrialisation dans les pays occidentaux

Atlantico : Selon une étude réalisée par Natixis, l'effet de la désindustrialisation subi aux États Unis au cours de ces dernières années serait le fait, non pas de la mondialisation, mais de la robotisation. Cette analyse est-elle fondée ?

Nicolas Goetzmann : Cette question fait débat depuis plusieurs années aux États Unis, et Natixis reprend une argumentation bien connue. Celle-ci repose sur une double analyse. D'une part, le poids de l'industrie manufacturière est resté plutôt stable aux États Unis au cours de ces dernières années, passant de 12% à 11.6% de la valeur ajoutée, alors que les emplois manufacturiers ont subi une forte chute depuis le début des années 2000, passant de 16% à 8% de l'emploi total. Ce qui signifie que le secteur manufacturier est parvenu, en 25 ans, à afficher le même rythme de croissance que le PIB, et ce, avec une portion toujours plus réduite d'emplois.

Ce sont donc les gains de productivité du secteur qui auraient ravagé l'emploi manufacturier américain, et non la mondialisation.

Mais une telle analyse avait déjà trouvé ses contre arguments, notamment dans un rapport datant de 2013, réactualisé en 2015, qui indiquait comment une approche trop globale pouvait masquer une autre réalité. En effet, selon les économistes Houseman, Bartik et Sturgeon, il existe une autre explication que celle de la robotisation à ce phénomène de hausse de la productivité concomitante à la baisse du nombre d'emplois.

Selon les auteurs, la hausse de productivité du secteur manufacturier s'explique largement par l'explosion à la hausse d'un seul sous-secteur ; l'informatique et les semi-conducteurs.

Tous les autres sous-secteurs manufacturiers voient leur productivité baisser ou augmenter de façon médiocre. Or ce sous-secteur informatique ne pèse que 13% du total de la valeur ajoutée manufacturière. Ainsi, et en excluant ce sous-secteur de l'ensemble manufacturier, il apparaît que la productivité est à peine plus élevée aujourdhui qu'elle ne l'était 25 ans auparavant. Ce qui signifie qu'un phénomène particulier est à l'oeuvre concernant ce seul secteur informatique :

"La croissance extraordinaire du PIB réel dans les industries liées à l'informatique reflète des prix de semi-conducteurs, qui, lorsqu'ils sont ajustés de l'amélioration qualitative des produits, chutent lourdement." (…) "Bien que les industries informatiques aient entraîné la croissance du secteur manufacturier, la production s'est déplacée vers l'Asie et le déficit commercial des États-Unis s'est envolé depuis les années 1990 pour ces produits. L'effet démesuré de l'industries informatique sur les statistiques manufacturières pourrait fausser les relations économiques dans les données et ainsi aboutir à des résultats de recherche pervertis"

En résumé : "La croissance rapide de cette industrie n'implique pas nécessairement que les usines américaines produisent beaucoup plus d'ordinateurs et de produits liés, elles pourraient même en produire moins. Cela signifie plutôt que la qualité des produits est meilleure que dans le passé.". De cette façon, l'argumentation liée à la hausse de la productivité, qui est un trompe l'oeil, masque une réalité bien plus morose pour l'ensemble du secteur manufacturier américain.