Moitié floue : connaissez-vous vraiment la personne avec laquelle vous êtes en couple ?

Plusieurs faits divers posent la question de savoir si on connaît vraiment la personne avec qui on partage sa vie. De façon plus commune, et beaucoup moins extrême, ce phénomène existe-t-il dans la vie des couples ?

Pascal Neveu : C’est toujours lorsqu’une affaire criminelle ou terroriste est révélée que nous nous posons cette question fondamentale : « Mais comment ai-je pu ne pas voir ou savoir ? », « Il/Elle était si gentill(le), prêt(e) à rendre service… avec son sourire… », « Comment aurais-je pu me douter ? », « Mais il/elle n’était pas comme ça avec moi ! »…

Car au delà de ces histoires sordides et condamnables c’est la question de l’aveuglement qui nous pose souci. Certes l’amour rend aveugle au début… mais ensuite ? Repartons du début.

Comment naît un couple dans son désir de construction ? (car nous parlons bien de couple et pas seulement de rencontre éphémère).

Dans une premier temps une, deux, plusieurs rencontres où mécanismes d’identifications et de projections vont faire que nous allons fusionner en ne faisant qu’un, en nous oubliant.

Au bout de quelques semaines, jusque 2 mois, un défusionnement a lieu… L’effet Cupidon laisse la place à la « confrontation » avec l’autre, cet autre, ce différent dont nous mesurons ce qui nous plaît, nous déplaît, ses zones d’ombre, ses vérités, avec lesquelles nous acceptons dès lors de composer et d’accepter de nous jeter dans le bain de nous définir « être ensemble »… un couple…

Mais sans encore tout savoir. Preuve en est ce qualificatif de « moitié »… nous ne sommes toujours pas nous-même…

C’est alors que ce désir de construction l’emporte, même si en parallèle nous continuons à nous découvrir, à nous livrer… et parfois oublier.

Dans l’affaire « Angélique », Laetcia Ramault avait connaissance du passé judiciaire de son compagnon. Mais qui n’a pas le droit à soigner ses démons, à se reconstruire, à se rééquilibrer et mener une vie sans encombre ?

Le problème principal reste ce que nous appelons le déni, ce mécanisme psychique le plus puissant qui nous aveugle tout autant que l’amour. Plus précisément il existerait un aveuglement complet entre la réalité extérieure et le ressenti intérieur d’une personne. Il est donc possible d’oublier, de dénier des faits, des événements… C’est le cas par exemple du déni de grossesse, des troubles de comportements alimentaires, également lors de deuil…

Citons les exemples du couple Courjault, Rose da Cruz… toutes les expertises psychiatriques ont démontré le déni.

Je sais combien ne peuvent pas comprendre ce que nous observons dans notre clinique.