"Moi Papa ?" : Un papa sympa, lucide, et déjà poule

L’art chinois nous est familier, mais curieusement l’histoire de la Chine nous est mal connue. Et pourtant elle est instructive, et qui plus est passionnante. Qui peut se flatter de connaître et de comprendre un pays s’il en ignore l’histoire ? C’est encore plus vrai en ce qui concerne la Chine et ses cinq mille ans d’histoire. Extrait du livre "Les trente 'empereurs' qui ont fait la Chine" de Bernard Brizay, aux éditions Perrin (1/2).