"Moi, moi et moi" - Comment ne pas se laisser submerger par les TPMG (Tout Pour Ma Gueule) : passionnant

LIVRE

MOI MOI ET MOI

d’Hélène Vecchiali

MARABOUT

310 pages

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

L’individualisme narcissique a envahi notre société, notamment au cours du XXe siècle où il s’est propagé à la vitesse des nouveaux modes de consommation au mépris de notre planète (déchets radioactifs, réchauffement climatique, déclin des ressources). Mais les narcissiques rôdent aussi dans la vie quotidienne, au travail, en société, en famille, en couple et rendent la vie infernale.

S’il existe un bon narcissisme qui conjugue le juste équilibre entre l’amour de soi et l’amour des autres, Hélène Vecchiali nous dévoile les profils des mauvais narcissismes et des pathologiques. Elle nous donne aussi les clés pour les identifier et se libérer de leur emprise.

POINTS FORTS

- Un ouvrage passionnant, clair et très structuré qui se lit d’une traite

- HÉLÈNE VECCHIALI étaye ses exposés par des exemples concrets sans jamais tomber dans la mièvrerie que l’on peut trouver dans certains magazines de psychologie

- Le livre est très éclairant autant sur le plan individuel que sociologique. Je retiendrai notamment les passages sur la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux par l’hypernarcissique qui passe des vacances toujours formidables auprès de gens tout autant formidables, dans des lieux idylliques, ou la description de nos hommes politiques, tous avides de pouvoir et de reconnaissance, ou enfin, l’analyse de la formation du couple qui peut se vivre comme un couple médicament ou caractériel selon ses failles narcissiques.

- De nombreuses pages m’ont fait sourire, j’y ai reconnu des comportements croisés çà et là… chaque lecteur pourra également identifier quelqu’un de son entourage, tiens X est un hyponarcissique ! et oh Y est un sacré hypernarcissique, je m’en doutais…

- Le bon narcissique existe néanmoins, il est en paix avec lui-même et se manifeste par l’empathie, la sagesse et l’humour. Au travail ou en société, ces qualités se propagent sur l'entourage pour le bonheur de tous.

POINTS FAIBLES

Le livre se termine par un tableau récapitulatif, mais il manque une table des matières car c’est un livre didactique qu’on peut être amené à consulter fréquemment.

EN DEUX MOTS

Il y a cinquante ans, Jacques Dutronc chantait déjà: « le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil je suis le roi, et moi et moi et moi ». Le narcissisme, bien qu’exacerbé de nos jours, n’est donc pas une nouveauté même si le concept est relativement récent. Tout le monde connait l’histoire de Narcisse se mirant dans l’eau, dans la mythologie grecque, mais il n’a été évoqué en psychanalyse- par Freud- qu’à partir de 1914.