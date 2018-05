"Moi, la Malmaison" : intéressant, mais on n'apprend pas grand chose de neuf

Moi, la Malmaison,

L'amie intime de Joséphine

de Françoise Deville

Préface de David Chanteranne

Ed. de la Bisquine, collection Vies en miroir

277 pages

18€

RECOMMANDATION

BON

THEME

Comme le titre l'indique, c'est La Malmaison, elle-même, qui raconte sa vie avec Joséphine de 1799 à 1814.

En témoin privilégié, La Malmaison parle non seulement de la personnalité de l'impératrice, mais aussi de celles de Napoléon et d'Hortense et Eugène, les deux enfants de Joséphine.

Au rythme des confidences de La Malmaison, nous suivons les tableaux animés et vivants qui évoquent l'intimité de cette

demeure emblématique de l'épopée napoléonienne : décors intérieurs, jardins, animaux, vie de famille, amitiés plus ou moins sincères, discussions diplomatiques, réflexions politiques, bals, divertissements des jours heureux et mélancolie des jours sombres.