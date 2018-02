"Moi, Dian Fossey" - intense et envoûtant : pourrions-nous tous être des Dian Fossey?

THEATRE

« Moi, Dian Fossey » de Pierre Tré-Hardy

Mise en scène : Gérard Vantaggioli

Avec Stéphanie Lanier

Théâtre 14 Jean-Marie Serreau

20 avenue Marc Sangnier

75 014 Paris

Réservations: 01 45 45 49 77

www.theatre14.fr

Du mardi au vendredi, 19h ; le samedi, 20h30.

Jusqu’au 24 février

EXCELLENT

Elle était partie en mission pour un mois. Primatologue américaine, Dian Fossey est restée au Rwanda pendant treize années. Elle y a approché, côtoyé, étudié les gorilles, ces grands singes dont certains mesurent plus de 2 mètres de haut… Et là, par les mots de Pierre Tré-Hardy dits par Stéphanie Lanier, on est transporté en cette nuit africaine. On y entend l’émerveillement de la scientifique; ses combats, aussi. Combats pour la vie, pour tenir debout et le rester. On y perçoit aussi tous ces chamboulements que l’Afrique déclenche en elle, l’Américaine… On y partage également ses jeux avec les gorilles.

Il y a, dans ce séjour de treize années, de l’émerveillement et du jeu, mais aussi de la désillusion.

Et puis, entre Noël et le jour de l’An, tout va basculer. La nuit. Une dernière nuit. La machette va fracasser le crâne de Dian Fossey : « Un premier coup m’a fendu le crâne jusqu’à la bouche. Je n’ai rien senti. La douleur, il faut lui laisser le temps de monter au cerveau mais là, plus de cerveau, pas eu le temps de souffrir », raconte le fantôme de Dian, l’amie des gorilles.

Avec la mort, avec l’assassinat de la primatologue américaine, la sauvagerie a encore frappé. Une femme extraordinaire a été tuée. Une fois encore, preuve a été faite que, pris dans sa folie, le monde court à sa perte…

-Le texte de Pierre Tré-Hardy, tout en finesse, élégance, émotion sans oublier, deci delà, une pointe d’humour.

-L’auteur de « Moi, Dian Fossey » s’est inspiré des Mémoires de la primatologue américaine assassinée en 1985 mais a su éviter le piège du texte aussi plombant que faussement érudit. Mieux : « Moi, Dian Fossey » se révèle aussi un moment de théâtre intelligemment pédagogique.

-La performance scénique de Stéphanie Lanier, qu’on avait dans le passé tant appréciée dans l’adaptation des « Ailes du désir » sous la direction de Gérard Vantaggioli. A aucun moment, elle n’en fait trop sur la scène dans « Moi, Dian Fossey ». Tout y est, dans son interprétation, envoûtement et intensité.

-La lumière, dans une création de Franck Michallet, rappelle délicatement les brumes des forêts du Rwanda, là où Dian Fossey a côtoyé les grands singes pendant treize années…