Mobilisation des retraités : voilà à quoi pourrait ressembler une solution à la fois financière ET humaine pour sauver le système

Atlantico : Comment trouver un point d'équilibre permettant de concilier nécessités financières et impératifs sociaux, quelle serait une solution socialement et politiquement acceptable ?

Philippe Crevel : Le Président de la République s’est engagé en 2017 tout à la fois à réformer de manière systémique notre système d’assurance vieillesse et de ne pas modifier l’âge légal de départ à la retraite. La réforme systémique vise à faire converger nos 42 régimes de retraite vers un régime universel par points. Cette mutation ne résout en rien le défi financier auquel est confronté notre système de retraite. Comme l’a souligné le Conseil d’Orientation des Retraites qui, par nature, n’est pas porté au pessimisme, les régimes de retraite seront à nouveau en déficit à partir de 2022.

Avec une population retraitée qui passera de 16 à 25 millions de personnes d’ici le milieu du siècle, avec une espérance de vie à la retraite qui a gagné 10 ans en 70 ans, sauf retour d’une croissance de plus de 2 % combinée avec le plein emploi, l’équation budgétaire est complexe.

Face au défi démographique, nos partenaires ont tous joué sur l’âge de départ qui est en moyenne de 65 ans et qui est pour certains pays programmé pour atteindre d’ici quelques années 67 ans. La France avait, en 1982, décidé d’abaisser à 60 ans m’âge de la retraite. C’était une des 110 propositions de François Mitterrand. A l’époque, le coût de cette promesse était faible car c’était les générations creuses de l’entre deux guerres qui partaient à la retraite. Cela permettait en outre de transférer le coût de la restructuration des charbonnages et de la sidérurgie sur le dos des caisses de retraite

En 2010, Nicolas Sarkozy a décidé de porter de 60 à 62 ans l’âge légal de départ à la retraite. Son Premier Ministre de l’époque était partisan d’aller jusqu’à 65 ans. Le Président a craint les réactions des syndicats et a donc préféré 62 ans. François Hollande a refusé d’augmenter cet âge mais a décidé de porter de 41 à 43 ans la durée de cotisations, 43 ans qui s’appliqueront de manière progressive et qui seront effectives à partir de la génération de 1973. Cette durée de cotisation a commencé à être relever sous Edouard Balladur en 1993. La gauche préfère jouer sur cette variable censée ne pas pénaliser ceux qui ont commencé tôt à travailler.

Emmanuel Macron, en instituant un système par points, voulait s’affranchir de cette durée de cotisation. Le risque c’était de favoriser des départs précoces à partir de 62 ans quand l’objectif des pouvoirs publics est d’améliorer le taux d’emploi des seniors. C’est pour cette raison qui Jean Paul Delevoye a avancé l’idée d’un âge pivot à partir duquel la retraite serait donnée de manière pleine et entière. Cela revient à réinstituer le système de la décote, applicable pour le régime général actuellement. IL faut souligner que les partenaires sociaux ont adopté en 2015 un système d’âge pivot à géométrie variable pour les régimes complémentaires AGIRC / ARRCO. En vertu de cet accord, les assurés qui prendront leur retraite à partir du 1er janvier 2019, amputée de 10 % s’ils ne décalent par sa liquidation d’un an par rapport au moment où ils remplissent les conditions pour la liquidation. La réduction de 10 % court sur trois ans sans pour autant pouvoir s’appliquer au-delà de 67 ans.

En proposant un système d’âge pivot pour la retraite, les pouvoirs publics agitent un chiffon rouge devant les syndicats. Il est possible que cette idée soit abandonnée au profit d’un retour d’une durée minimale de cotisation ou de l’instauration d’un système en compte notionnel avec une prise en compte des espérances de vie pour le calcul des pensions.

Jacques Bichot : La réforme en cours de préparation suscite des craintes du fait que l’économie la plus substantielle décidée par le gouvernement est une revalorisation des pensions très inférieure à l’inflation. Donner des gifles n’est pas vraiment le moyen de se faire applaudir ! Cette erreur tactique incompréhensible conduit au rejet de la première réforme structurelle envisagée depuis la désastreuse réforme de 1982, qui a lourdement plombé l’évolution de nos retraites par répartition. Trop de générosité en 1982, trop de ladrerie aujourd’hui, décidément nos gouvernants ne trouvent pas le juste milieu.

La pollution de la réforme systémique en cours par des mesures de simple gestion aurait été bien moindre si la faible revalorisation des pensions était décidée par les gestionnaires des régimes, et non par le niveau politique. Malheureusement, le projet concocté par le Haut-Commissariat à la réforme des retraites ne s’attaque pas, en tous cas pour l’instant, à ce problème névralgique : confier la gestion aux gestionnaires et non aux politiques.

C’est la direction générale de la CNAV qui devrait décider du taux de revalorisation compatible avec les rentrées de cotisations et l’évolution du nombre des retraités, pas le gouvernement, ni a fortiori le législateur. Est-ce que le prix d’un modèle d’automobile est fixé par l’Assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d’administration du constructeur ? Ces instances se prononcent sur les grandes lignes, sur la gouvernance, pas sur les mesures de gestion courante.

Les pouvoirs publics sont donc en train de payer l’erreur commise depuis des décennies en se chargeant de tout gérer, de tout décider, au lieu de construire un cadre institutionnel clair dans lequel une vraie direction du système de retraites par répartition dirigerait de manière vraiment responsable. La réforme en cours devrait mettre en place une telle structure, au sein de laquelle les décisions de simple gestion ne seraient plus politisées. Autrement dit, il faut sortir de l’Etat providence, dans lequel tout est politique, pour entrer dans un système d’assurances sociales défini par le législateur, mais géré par des professionnels.

Eric Verhaeghe : On peut prendre la réticence syndicale! 63 ans dégrade l'âge actuel de départ. Quel est l'intérêt d'entamer une réforme systémique permettant d'individualiser le calcul des droits à la retraite, si c'est pour maintenir un âge pivot-collectif, et pour qu'il soit moins favorable que le système actuel? Rappelons que l'argumentation, la justification de base de la retraite par points, c'est la suppression de l'âge unique de départ à la retraite, selon une logique simple à comprendre: je dispose d'un volume de points dont je peux faire ce que je veux. Soit le liquider très tôt et disposer d'une toute petite retraite. Soit partir tard mais percevoir un revenu de remplacement élevé. En reculant l'âge actuel de départ dans le futur système, le gouvernement annonce aussi son intention de ne pas attribuer aux salariés la liberté de choix qu'ils attendaient. Cela revient à n'imposer que des contraintes nouvelles, sans contrepartie, notamment en termes de temps libre ou choisi. Politiquement, on verra là un beau suicide de la réforme, et la possibilité de celle-ci s'éloigner. D'ailleurs le gouvernement annonce son report. Voilà qui en dit long sur le manque d'enthousiasme de l'exécutif à l'idée de passer à l'acte. Au train où vont les choses, on voit mal ce qui justifie encore que cette réforme se fasse, puisqu'elle ne devrait changer ni les paramètres ni les règles du jeu actuel si ce n'est en moins bien. Socialement et politiquement, ce qui serait acceptable serait d'échanger la dégradation probable du niveau des retraites (qui a commencé avec les désindexations de fait organisées depuis Marisol Touraine) contre un temps mieux choisi. Certains salariés, qui ont amassé suffisamment de capital à leurs propres yeux, préfèrent partir à la retraite vers 55 ans et se contenter d'une maigre retraite, parce qu'ils sont par ailleurs propriétaires ou héritiers, plutôt que de garder une vie active profondément ennuyeuse. Manifestement, le gouvernement ne leur fera pas ce cadeau, bien au contraire...