Ministre de l’Économie : un poste convoité... sur un siège éjectable

Ministre de l’Économie et des Finances, ce siège convoité est aussi éjectable. En quinze ans, Bercy a connu douze ministres de l’Économie et des Finances. Soit une durée moyenne d’un an et trois mois. Les pays étrangers observent ce manège avec circonspection. En Allemagne, le ministre des Finances occupe son poste depuis 2009. En Espagne, depuis 2011. En Grande-Bretagne, trois se sont succédé en… dix-neuf ans ! « A h, j’en ai vu passer des ministres français ! » plaisante ainsi Didier Reynders, le ministre belge, à son arrivée à l’université d’été du Medef en 2016.

D’où ce trait d’esprit récurrent dans les couloirs de Bercy : « En Grande-Bretagne, le ministre des Finances présente cette année son dixième budget ; en France, le dixième ministre des Finances présente son premier budget. »

À quoi tient cette maladie française ? D’abord à la désinvolture autour des nominations au gouvernement. Elles relèvent souvent moins de la compétence que de considérations plus prosaïques : équilibres politiques, géographiques, adversaire à isoler, jeune pousse à promouvoir, ami à recaser. Francis Mer garde en mémoire ce coup de téléphone inattendu, un jour de mai 2002. À soixante-trois ans, il est alors un capitaine d’industrie respecté, passé par Saint-Gobain, Usinor et Safran. Surpris, donc, d’entendre son interlocuteur, un conseiller élyséen, lui proposer un poste de ministre. Encore plus surpris du portefeuille évoqué : l’Éducation nationale ! « Il faut que j’en parle à ma femme », répond Francis Mer, qui ne connaît ni Jacques Chirac, ni Jean-Pierre Raffarin, le nouveau Premier ministre. Deux jours plus tard, nouvel appel. Il n’est plus question de l’Éducation nationale, mais de Bercy. « Dans le casting ministériel, la compétence tout le monde s’en fout. C’est un jeu de chaises musicales », regrette aujourd’hui Francis Mer. Pendant quelques heures, le ministre de l’Économie s’est appelé François Fillon, selon la propre confidence de l’ancien chef du gouvernement et aujourd’hui candidat Les Républicains à la présidentielle(1). Un moment d’hésitation avant que l’hypothèse Mer ne reprenne l’avantage. Quelques années plus tard, Hervé Gaymard apprend lui aussi au dernier moment sa nomination. À minuit, un dimanche soir de novembre 2004, le téléphone sonne. Au bout du fil, Dominique de Villepin.

« Bravo, tu es promu à Bercy », s’entend dire le jeune espoir chiraquien, alors ministre de l’Agriculture. Son correspondant, à l’époque ministre de l’Intérieur, est manifestement très au fait des mouvements ministériels. Après quelques félicitations, Villepin ajoute : « Je t’ai adjoint Copé au Budget. » « J’ai bien compris que Copé serait là pour me fliquer(2)», note Hervé Gaymard. Dans le choix des ministres, le degré d’expertise macro-économique des nommés ne semble pas primer. Il en fut de même pour Bernard Cazeneuve, bombardé en urgence au ministère du Budget, pour remplacer un Jérôme Cahuzac acculé à la démission. Transition rapide et difficile pour celui qui était jusqu’ici ministre des Affaires européennes : « C e n’est pas un matheux, Bernard, à la base ! Alors il a bouffé des notes techniques tous les soirs, pendant quatre ou cinq mois », rapporte un proche. La composition du gouvernement s’apparente souvent à une loterie. La plupart des ministres que nous avons rencontrés nous confient avoir appris leur nomination à Bercy au débotté, parfois par la presse. Sans toujours l’avoir souhaitée, encore moins préparée. Auprès de François Hollande, Pierre Moscovici s’était positionné sur les enjeux internationaux. Ancien ministre des Affaires européennes, connu à Bruxelles et à Strasbourg, il s’estimait suffisamment capé. Mais Laurent Fabius préempta le poste, au terme d’un accord passé avec François Hollande au lendemain de la primaire. Pierre Moscovici obtint donc le ministère de l’Économie et des Finances. Un lot de consolation. Précipitation, improvisation : ce système n’aide pas le nouveau venu à entrer dans les habits de ministre des Finances.