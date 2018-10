Meurtre de Jamal Khashoggi : à qui profite l’affaiblissement de MBS en Arabie Saoudite… et ailleurs ?

Atlantico : Que cela soit au sein du Royaume saoudien, ou dans l'ensemble du Moyen Orient, qui sont ceux qui tirent profit de cette situation ?

Maître Ardavan Amir-Aslani : L'arrivée au pouvoir de Mohammed Ben Salmane a constitué une rupture avec les pratiques de la royauté saoudienne telles qu'elles existaient jusqu'alors. Cette rupture fut totale. Par le passé, les décisions étaient toujours prises de manière consensuelle, collégiale, au sein d'un conseil consultatif, le Majlis, qui regroupait les grands princes de la famille royale. Le roi Ibn Saoud lui-même, le fondateur de la dynastie, passait ainsi beaucoup de temps à recueillir l'avis des grands princes, de son entourage, des dignitaires importants du royaume, avant de prendre une décision.

En rompant avec cette tradition et en écartant tous les grands princes de la prise de décision, Mohammed Ben Salmane a fait de l'Arabie Saoudite la dictature d'un seul homme, qui ne prend plus l'avis de personne.

Il a d'abord écarté les princes issus d'autres branches de la famille royale que la sienne – qui est celle du puissant clan des Soudayri – et notamment avec celle du précédent roi Abdallah, le demi-frère du roi Salmane. Au point d'avoir fait arrêté son fils aîné, Metab Ben Abdallah, chef de la Garde Nationale saoudienne, lors de la fameuse purge « anti-corruption » du 4 novembre 2017, l'obligeant ainsi à verser un milliard de dollars contre sa libération !

Il n'a pas été plus clément avec les membres de son propre clan, notamment son cousin, Mohammed Ben Nayef, qui était le Prince héritier en titre au début du règne du roi Salmane. Il a progressivement réussi à l'évincer, lui aussi. De telle sorte qu'aujourd'hui, « MBS » ne dispose d'aucun soutien parmi les grands princes, y compris dans sa propre branche.

Au sein du royaume, tous ces grands princes, qui avaient été délibérément écartés des décisions importantes, tant sur le plan politique qu'économique, par Mohammed Ben Salmane, ne peuvent que se réjouir de le voir vivre une telle débâcle médiatique et internationale. Les Oulémas wahhabites, du moins les plus radicaux d'entre eux que « MBS » avait également fait arrêter, partagent sans doute ce sentiment. Sur ce point-là aussi, l'alliance créée entre les religieux et le pouvoir par son aïeul Ibn Saoud a été fragilisée. Le prince a donc tous ceux qui comptent, les religieux et les grands princes, contre lui.

Dans la région, le premier pays à profiter de la situation est évidemment l'Iran. Face aux exactions des Saoudiens, la stratégie de diabolisation de l'Iran des Américains passe nettement à l'arrière-plan. Les Iraniens analysent les évènements de la façon suivante : la Turquie va mal, son économie est en difficulté, Erdogan s'enfonce de plus en plus dans une pratique dictatoriale du pouvoir, ne parvient pas à résoudre la question kurde et s'empêtre en Syrie. L'Arabie Saoudite est aux prises avec la baisse des cours du pétrole, et maintenant avec cette crise politique et internationale d'une gravité qui n'avait plus été vue depuis l'implication du pays dans les attentats du 11 septembre. Au sein du monde musulman, ce contexte est surtout bénéfique à l'Iran.

Enfin, l'affaire Khashoggi a changé le regard que le monde porte désormais sur l'engagement saoudien au Yémen. Ce conflit jusqu'à présent se déroulait dans l'indifférence générale, malgré les souffrances qu'il fait subir à une population civile exsangue – plusieurs dizaines de milliers de morts et une crise humanitaire sans précédent. L'opération avait été baptisée « Tempête décisive » par Mohammed Ben Salmane en 2015, lorsqu'il était ministre de la Défense. Mais le seul élément réellement « décisif » qu'elle a engendré, c'est la famine pour tout un peuple.

Aujourd'hui, à la faveur de cette crise politique, les Etats-Unis se retrouvent dans une position délicate, pour avoir armé et assuré la logistique de leur allié saoudien. Les parlementaires américains sont de plus en plus nombreux à réclamer un arrêt des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Enfin les pays qui, au sein du Conseil de coopération du Golfe, ne soutiennent pas « MBS », c'est-à-dire Oman, le Qatar et le Koweit – se retrouvent également bénéficiaires de la situation.