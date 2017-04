Menace sur le vote utile ? Seuls (ou encore?) 51% des Français considèrent que le FN occupera une place importante dans leur choix de vote au 1er tour de la présidentielle

Jean-Daniel Lévy : Aujourd'hui, on observe une réelle porosité de l'électorat de François Fillon, et le fait que 50% des personnes qui veulent voir François Fillon l'emporter pensent que le Front National a de l'importance dans leur façon de choisir leur vote semble le confirmer. A l'opposée, Emmanuel Macron, dont 42% des personnes qui veulent le voir élu (parmi les Français ayant entendu parler du Grand Débat) a un électorat beaucoup moins poreux, et donc plus constitué de personnes prêtes à voter pour lui pour faire barrage.

Et ce d'autant plus que les autres candidats à sa gauche ne semblent pas pouvoir lui contester ce rôle, comme le montrent leurs scores inférieurs (Mélenchon 32%, Hamon 28%). Dans le cas d'un second tour dans lequel il ne serait pas qualifié, les électeurs d'Emmanuel Macron iront majoritairement voter contre Marine Le Pen si celle-ci était qualifiée. Cela s'explique certainement par une opposition idéologique et sociologique importante.

Mais on peut aussi supposer qu'un tel scénario pourrait encourager l'électorat de François Fillon, qui, rappelons-le, considère pour 50 % que le Front National est important dans le choix de son vote, à choisir de voter pour Marine Le Pen contre le barrage républicain.

Si on se penche sur l'hypothèse d'un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen, on aurait une fuite électorale nettement moindre de la part de l'électorat d'En Marche. On peut supposer que les 42% correspondent dans le cas d'En Marche aux électeurs qui ont choisi de voter pour Emmanuel Macron dans la perspective d'un « vote utile » afin de s'opposer au Front National. Ils appuieraient certainement Fillon. C'est donc la victoire de François Fillon qui est une opportunité intéressante pour faire barrage au Front National, pas la candidature en tant que tel du candidat des Républicains.

Jean-Daniel Lévy : On peut considérer que le Front National est un sujet majoritairement important dans cette campagne. Tout d'abord parce qu'il y a une adéquation évidente entre le vote FN et l'adhésion au programme du Front National. 93% des personnes qui veulent voir Marine Le Pen l'emporter considèrent que le FN est important dans leur choix. On peut en conclure que la part des électeurs du FN le fait par conviction dans une très grande majorité.

De plus, c'est la confirmation de la place centrale occupée par le Front National dans le débat politique, et de la continuation de l'idée de Front Républicain pour faire barrage à la formation de Marine Le Pen. Mais on peut observer aussi les limites de ce front, qui aujourd'hui ne semble pas à même de mobiliser suffisamment. Une partie de l'électorat non négligeable ne considère pas le FN comme une variable importante. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour en tirer immédiatement des conclusions sur les reports de voix au second tour.

Vincent Tournier : Le FN constitue un point de polarisation, ce qui fait qu’il est à la fois fortement soutenu et violemment rejeté. Cette situation lui garantit un bon score au premier tour, mais elle permet aussi de faire de l’opposition au FN un argument mobilisateur pour ses adversaires. On voit bien, d’ailleurs, que les ralliements au profit d’Emmanuel Macron sont quasiment tous justifiés par la volonté de faire barrage au Front national, ce qui montre que l’argument anti-FN est bien commode : cela permet de ne pas se prononcer sur le fond.

Par ailleurs, le fait que le FN soit pratiquement assuré d’être au second tour peut avoir deux effets. Le premier est de ramener dans les bureaux de vote une partie des abstentionnistes, notamment ceux qui ont renoncé à voter en partant du principe que leur vote ne sert à rien puisque la démonstration a été faite que le FN n’est pas en mesure d’accéder au pouvoir. Le second effet porte sur les stratégies des électeurs anti-FN. Pour eux, la priorité est d’assurer la présence au second tour du moins mauvais des candidats. Pour l’instant, Emmanuel Macron est probablement le grand gagnant de cette stratégie, tandis que Benoît Hamon risque fort d’en être la principale victime.

Que révèlent les données électorat par électorat, à gauche comme à droite ? Et que révèlent l'analyse du détail sociologique des réponses ?

Vincent Tournier : Quand on regarde les résultats de ce sondage, ce qui frappe surtout, c’est que, à l’exception de Jean-Luc Mélenchon, les principaux candidats sont jugés moins convaincants lors de ce débat que lors du premier débat. La baisse concerne tout particulièrement François Fillon et Emmanuel Macron (ils perdent tous les deux 6 points, alors que Jean-Luc Mélenchon en gagne 6). Cette baisse est surtout plus problématique pour Emmanuel Macron car celui-ci est censé incarner une candidature de consensus et de rassemblement, ce qui n’est pas le cas de Fillon. Evidemment, la situation peut évoluer d’ici la fin de la campagne, mais cette difficulté que rencontre Macron pour convaincre les électeurs est un signe de la fragilité de son succès : s’il se retrouve bien placé dans les intentions de vote, ce n’est visiblement pas en raison de son projet ou de son discours, mais plutôt en raison de sa posture. Mais le manque de contenu de son discours apparaît de plus en plus. C’est sans doute pour cette raison qu’il n’est pas très chaud pour participer à un troisième débat, où il aurait sans doute plus à perdre qu’à gagner.

Que peut-on déduire des données de ce sondage pour tenter de comprendre ce qui pourrait guider les choix des Français dans un éventuel duel Macron Le Pen au 2è tour ?

Vincent Tournier : En fait, il n’y a pas grand-chose de nouveau après ce débat. Les débats télévisés n’ont jamais eu un fort impact sur les électeurs : on n’a jamais vu une inversion de tendance après un débat. Donc, pour l’instant, il n’y a rien de neuf : s’il y a un second tour entre Macron et Le Pen, il y a de fortes probabilités pour que le premier sorte vainqueur sans trop de problème car Emmanuel Macron bénéficiera du ralliement massif des électeurs de gauche et des électeurs de droite. C’est d’ailleurs un peu dans cette optique qu’il a conçu sa campagne : en restant dans un certain flou, il s’est donné la possibilité de rassembler largement au second tour face à Marine Le Pen. Cela dit, la question de la qualification au premier tour n’est pas encore totalement jouée. On sent que les électeurs ont du mal à être enthousiasmés par le projet d’Emmanuel Macron. Les derniers sondages montrent que les écarts se resserrent. Désormais, François Fillon n’est qu’à 4 points d’Emmanuel Macron, ce qui n’est pas énorme compte-tenu des marges d’erreur ; et de son côté, Jean-Luc Mélenchon fait jeu égal avec François Fillon. Le jeu reste donc ouvert.

Au regard de ce sondage mais aussi d'autres enquêtes ou analyses politiques ou sociologiques, Emmanuel Macron est-il bien le candidat le plus à même de faire barrage au FN ?

Vincent Tournier : Pour l’instant, les sondages ne testent pas d’autres hypothèses de second tour qu’avec François Fillon ou Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On ne sait donc pas ce qu’il se passerait en cas de duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, même si une telle configuration reste pour l’heure assez hasardeuse. Cela dit, il est clair que, face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron devrait obtenir un meilleur score que François Fillon et, surtout, que Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron bénéficie d’un atout important : il est moins clivant que les deux autres et devrait donc recueillir plus de voix. Toutefois, même s’il fait un score écrasant au second tour (par exemple 70% contre 30% pour Marine Le Pen), le problème de sa légitimité restera posé. Dès lors que son élection sera en partie artificielle, car davantage liée à un rejet du FN qu’à une adhésion à son projet, on sera un peu dans la même configuration qu’en 2002 avec Jacques Chirac : même si celui-ci a fait un très bon score au second tour (82%), sa légitimité était très faible, ce qui en a fait une sorte de roi fainéant, ou de monarque faible, alors qu’il avait pourtant un parti à son service (l’UMP) et une majorité confortable au Parlement, ce qui ne sera pas le cas avec Emmanuel Macron. On risque donc de s’aventurer vers une présidence faible, comme sous la IIIème ou la IVème Républiques. Ce serait le paradoxe de cette élection : les institutions seront profondément transformées dans leur esprit sans qu’il soit nécessaire de faire une révision constitutionnelle.

Emmanuel Macron étant l'incarnation du vote utile, ses intentions de vote pourraient-elles être affectées par l'érosion de celles en faveur de Marine Le Pen ?