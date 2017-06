Menace sur la croissance : pourquoi la France ferait bien de se soucier des projets alarmants qui planent sur la zone euro

Atlantico : Quelles seraient les conséquences d'une telle décision ? Comment justifier politiquement ce qui semble apparaître comme une volonté de restreindre la politique menée actuellement par Mario Draghi ? Quelles en sont les raisons ?

Christophe Bouillaud : Cette déclaration s’inscrit sans doute dans la longue suite de litanies émises par ceux qui considèrent que la politique monétaire actuelle de la BCE sacrifie les épargnants, allemands en particulier, sur l’autel de la relance économique européennes et qu’elle provoque en réalité plus des bulles immobilières qu’autre chose en matière d’effets sur l’économie. La logique politique est ainsi de protéger les épargnants en général, en leur servant de nouveau des intérêts à un niveau historiquement normal.

Incidemment, c’est aussi resserrer les conditions de financement des Etats et donc les inciter à ne pas se lancer dans des politiques budgétaires qualifiées par cette tendance au sein des élites européennes de laxistes.

Cette déclaration correspond sans doute aux différences de conjonctures réelles entre pays membres de la zone Euro. Le centre de l’Eurozone est désormais plutôt en bonne santé économique, et la périphérie, l’Italie par exemple, sort de son côté très péniblement de la crise économique qui a débuté en 2007/8. Les besoins en matière de taux d’intérêt ne sont donc pas du tout les mêmes entre le centre et la périphérie. Du coup, un représentant du centre, l’autrichien Nowotny, essaye de tirer la couverture de son côté.

S’il avait gain de cause, il est probable que les pays de la périphérie en souffriraient, ne serait-ce que par l’aggravation des besoins de financement du secteur public. Il est même possible que la timide relance de l’économie qu’on y observe tout de même en soit perturbée. Surtout, du point de vue politique, cela voudrait dire que les contraintes du centre imposent leurs conditions à la périphérie. Le rééquilibrage qu’a représenté la politique de Mario Draghi prendrait alors fin.

Nicolas Goetzmann : Il y a une certaine forme de talent, en Europe, pour être complètement à côté de la plaque. L'ironie veut qu'au début de la semaine, un autre gouverneur (Lael Brainard), cette fois de la FED, a pu s'exprimer sur ce même sujet, mais en indiquant que la faillite de l'économie américaine au début des années 2010 s'expliquait assez bien par l'incapacité de l'institution à remplir son objectif de voir l'inflation atteindre ce chiffre de 2%. A l'inverse, les européens, à travers cette phrase d'Ewald Nowotny, ne veulent toujours pas comprendre que la faible inflation est le symptôme de la crise européenne. Cette proposition de vouloir changer l'objectif de 2% d'inflation conduirait à vouloir institutionnaliser la crise dans le marbre, ou de transformer le continent européen, comme étant celui qui choisit délibérément une faible croissance économique comme objectif prioritaire. Parce que l'inflation n'est rien d'autre que la deuxième face de la pièce croissance. Plus la croissance est faible, plus l'inflation est faible, et plus la croissance est forte, plus l'inflation est forte. Il y a donc un équilibre à trouver, mais ce point d'équilibre, pour l'Europe, est bien plus élevé que ne semble le croire Nowotny. Un ancien membre de la Fed, Narayana Kocherlakota, s'était également prononcé la semaine passée pour indiquer qu'il considérait que les perspectives de croissance des États Unis étaient sous estimées et que celles-ci avaient la capacité d'atteindre le chiffre de 3%. En Europe, plutôt que de penser à comment faire mieux, on cherche à masquer son incapacité à remplir l'objectif actuel. On imagine assez bien un pays européen proposer de changer la règle des 3% déficits à 5%, voire plus, pour voir la réaction des pays du nord.