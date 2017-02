Mélenchon, Hamon, Le Pen : ces candidats qui proposent des usines à rêves, alors qu’elles ne seront, en fait, que des fabriques à cauchemars

Cette campagne présidentielle lamentable où les montagnes de chiffres cachent les dossiers qu’il faudrait traiter : le rôle de l’Etat et de l’Europe, le droit du travail.

Cette campagne présidentielle est désespérante et la majorité des électeurs est désespérée. Une campagne désespérante, parce qu’une campagne n’a jamais été aussi incertaine et tronquée.

Si les candidats continuent, ils vont s’embourber dans une bataille de chiffres qui partent dans tous les sens et terminer dans un championnat de France du mensonge.

Tout se passe comme si les hommes politiques avaient, pour être élus, non seulement un droit, mais un devoir de mensonge.

Plus grave : plus de la moitié du corps électoral s’apprête à voter pour des candidats dont les promesses sont utopiques, irréalisables et souvent complètement invraisemblables. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, des gens intelligents, éduqués, bac + 5…, sont sur le marché de l’illusion ou de la manipulation populiste.

Quant aux autres candidats, il ne faudra pas trop les pousser pour qu’ils naviguent à la frontière de la réalité. François Fillon est sorti de la rigueur qui commandait son programme. Emmanuel Macron reste flou et discret. Il a sans doute raison.

Ce qui est inquiétant, c’est que, plus de la moitié du corps électoral est prêt à voter pour des candidats qui se situent hors du système économique dans lequel nous vivons. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon ne croient pas à la mondialisation. Ils ne croient pas aux bienfaits du libre échange, ils ne croient pas à l‘Europe, ni à l‘économie de marché.

Alors, que la mondialisation ait entrainé des dysfonctionnements et des inégalités, c’est une évidence. Que l’Europe mériterait un fonctionnement politique mieux huilé, c’est une évidence. Que l’économie de marché ait besoin de régulation, c’est aussi évident.

Mais quoi qu’on en dise, la mondialisation, l’économie de marché, l’Union européenne ont offert des opportunités de création de richesses extraordinaires.

Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, la globalisation, le progrès technologique, les organisations concurrentielles sont difficilement évitables. Ils sont le produit de notre histoire et de notre culture depuis les grandes catastrophes guerrières du siècle dernier.

Ce qui est troublant dans cette campagne présidentielle, c’est que les candidats ne veulent pas entrer dans la réalité des dossiers. Ils se fourvoient dans des montagnes de chiffres en croyant ainsi gagner en crédibilité. En fait, ils nourrissent la suspicion.

Les électeurs ne désignent pas un expert comptable, ils désignent un guide, un éclaireur...