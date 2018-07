Mega accord de libre-échange entre l’UE et le Japon certes, mais rien à voir avec une opposition à Trump

Atlantico : L'Union européenne et le Japon ont signé l'un des plus importants accords de libre-échange au monde, couvrant près d'un tiers du PIB mondial et 600 millions de personnes. En l'état actuel, quels devraient être les principaux axes de cet accord ?

Jean-Marc Siroën : C'est un accord important mais à relativiser. Le Japon n'est que le septième partenaire de l'Union Européenne.

Il représentait 3,7% de ses importations de biens et 3,2% de ses exportations. L'excédent européen dans les services fait plus que compenser son déficit dans les marchandises. Néanmoins, les enjeux sont relativement plus importants pour le Japon puisque l'UE est son deuxième partenaire.

Le Jefta (Japan-UE free trade agreement) est finalisé depuis un an mais officiellement signé à Tokyo ce mardi. On en connait donc précisément le contenu, très classique dans sa forme et dans son contenu. Il ne se limite ni aux droits de douane qui doivent être progressivement abaissés et pour la plupart, supprimés à terme, ni aux barrières non tarifaires traditionnelles. Il inclut aussi des dispositions concernant, notamment, les marchés publics, la concurrence, la propriété intellectuelle, la protection des données, le développement durable. Le seul chapitre vraiment nouveau est celui qui concerne la gouvernance d'entreprise (transparence, informations des actionnaires, etc.). La Commission préfère utiliser le terme d'accord de partenariat économique que celui d'accord de la "nouvelle génération" privilégié jusque-là. En effet, contrairement à l'accord entre la Canada et l'UE (CETA) on n'y trouve pas de chapitre sur les investissements et donc sur le règlement des différends États-investisseurs. Ce point avait été alors non seulement âprement discuté mais, puisque la question du règlement des différends relève de la "compétence exclusive" des États, il imposait aussi une ratification non seulement par le Conseil et le Parlement européens, mais aussi par tous les états membres ce qui rend difficile sinon improbable la ratification du CETA (le gouvernement italien s'est récemment prononcé contre). Mais même si l'accord avec le Japon, en excluant l'investissement, permet une ratification limitée aux seules instances européennes, sa ratification n'est pas certaine. Par ailleurs, un traité spécifiquement dédié à la protection des investissements est en cours de négociation. S'il devait aboutir il aurait cette fois à être ratifié par chaque pays membre.

Dans les négociations, l'Union européenne a particulièrement défendu l'ouverture du marché japonais aux produits alimentaires très protégés par des droits de douane élevés ou des barrières non tarifaires lourdes (viande bovine ou porcine, fromages, vins, produits transformés) et le respect des indications géographiques (comme le Roquefort) pour 200 produits. Si certains produits industriels européens bénéficieront d'une baisse progressive des tarifs (comme les cosmétiques, certains produits chimiques, l'habillement, le cuir) le Japon, quant à lui, a assez logiquement privilégié ses produits industriels traditionnels comme les automobiles et les produits électroniques. Cette ouverture du marché européen qui, pour l'instant, n'a pas suscité beaucoup de remous, montre à quel point les relations commerciales ont changé depuis vingt-cinq ans. Dans les années 1980 et 1990 la France bloquait le dédouanement des magnétoscopes japonais et l'Europe (et les Etats-Unis…) imposait au Japon des accords "volontaires" de limitation des exportations. Depuis, les magnétoscopes ont disparu, Renault s'est allié avec Nissan et Mitsubishi et Toyota s'est installé à Valenciennes et l'Europe s'apprête à ouvrir son marché aux automobiles japonaises sans provoquer la fureur des constructeurs….