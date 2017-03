Meeting de la dernière chance : Hamon, Hollande, Valls, électeurs de la primaire, qui sont les plus responsables du ratage de la campagne du candidat PS ?

Atlantico : En quoi le meeting de ce dimanche à Bercy représent-t-il un enjeu pour Benoît Hamon ? Que peut-il espérer, sur le plan politique, d'un succès de cet évènement ?

Pierre Brechon : Les meetings indiquent le degré de mobilisation militante derrière un candidat. Ce meeting est donc un enjeu, mais quand même relatif. Les militants ne représentent qu’une toute partie des votants. On peut avoir beaucoup de militants enthousiastes derrière soi et ne pas être très suivi par les électeurs. L’enjeu est moins dans le nombre de personnes présentes que dans les messages délivrés par le candidat. Fera-t-il entendre une voix de rassemblement de son camp en étant plus positif que précédemment sur le bilan du dernier quinquennat, ou restera-t-il ferme dans une position d’opposition aux politiques mises en oeuvre ?

Un certain nombre d’élus et de militants socialistes sont encore dans l’expectative sur leur choix entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron et sur leur investissement dans la campagne du candidat.

Le débat télévisé du lendemain, le lundi 20 mars au soir, entre les principaux candidats, sera au moins aussi important pour Benoît Hamon. Ce sera une occasion de développer son programme face aux autres candidats et de faire ressortir ses spécificités par rapport à Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche et Emmanuel Macron sur sa droite.

Une partie importante de l'électorat du PS, les vallsistes, ne semblent toujours pas s'accorder avec le candidat socialiste. Si ce dernier parvenait à relancer sa campagne, dans quelle mesure les fractures idéologiques au sein du Parti pourraient-elles s'apaiser ?

Pierre Brechon : Les fractures idéologiques au sein du PS sont devenues très profondes et on voit mal comment elles peuvent s’apaiser à court terme. Pour relancer sa campagne, il faudrait que Benoît Hamon bouge sur ses propositions, ce qu’il ne semble pas avoir envie de faire. Les enquêtes montrent pourtant que parmi les personnes ayant l’intention actuelle de voter pour Benoît Hamon ou Emmanuel Macron, la moitié dit que leur vote peut encore changer. Ces deux électorats sont nettement moins stabilisés que les autres. C’est bien sur sa droite que le candidat Hamon peut espérer gagner des voix, l’électorat Mélenchon étant beaucoup plus déterminé que celui d’Emmanuel Macron.