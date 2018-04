Le match Macron Merkel : qui a obtenu quoi face à Donald Trump ?

Atlantico : Après la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, en début de semaine Donald Trump a reçu quelques heures Angela Merkel, vendredi, pour une courte visite.Derrière la grande différence d'image entre les deux rencontres, qu'ont réellement obtenu les deux dirigeants européens face à Donald Trump ?

Edouard Husson : Les deux principaux dirigeants de l’Union Européenne n’ont pas obtenu grand chose - pour autant que nous puissions le savoir par les compte-rendus dont nous disposons. Ce que nous ne savons pas, c’est dans quelle mesure Angela Merkel aurait fait des concessions spécifiques à Donald Trump, afin de préserver la position de champion du monde des exportations que l’Allemagne dispute chaque année à la Chine. l’Allemagne est en effet plus durement atteinte par les sanctionsx américaines contre la Russie que ne l’est la France; et elle sera plus affectée par le maintien de tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium que ses partenaires au sein de l’UE.

Il faut bien voir que c’est la troisième visite gouvernementale allemande à Washington en six semaines: Peter Altmeier, ministre de l’Economie et très proche d’Angela Merkel au mois de mars; Olaf Scholz, ministre des Finances la semaine dernière. Et la Chancelière elle-même cette semaine. Comme toujours, les Allemands font les choses de façon peu spectaculaire mais, au bout de ces trois visites, n’auront-ils pas obtenu les termes d’un accord bilatéral tandis que le président français aurait été la cible d’une pure opération de séduction?

Florent Parmentier : La visite d’Etat de trois jours d’Emmanuel Macron a connu un grand écho, tant en France qu’aux Etats-Unis et parmi les alliés européens. La Pologne, les Etats baltes et d’autres pays atlantistes au sein de l’Union européenne reprochait une posture française distante vis-à-vis des Etats-Unis ; cette visite vient tordre le bras à cet a priori. Toutefois, au-delà d’une belle présence médiatique, les gains du côté français sont faibles : quelles avancées a-t-on vu sur le climat ou l’Iran ?

Parallèlement, Angela Merkel se rend à Washington en faisant profil bas, puisqu’en plus des désaccords existant – largement partagés avec la France – sa relation de travail avec Donald Trump est mauvaise. La chancelière aura à cœur de défendre les intérêts des entreprises allemandes, notamment celles qui travaillent avec la Russie, dans le contexte connu d’accroissement des sanctions. La position allemande sur Nord Stream 2 sera discutée : les Américains peuvent-ils faire reculer les industriels allemands ? La pression américaine vise-t-elle à protéger les intérêts de l’Ukraine ou à encourager l’importation de gaz américain ? La sécurisation des infrastructures de gaz ukrainiennes pourrait fournir le prétexte à une coopération pragmatique entre la Russie, l’Ukraine et les Européens. Mais Washington souhaite-t-il vraiment aller dans cette direction. La question des taxes protectionnistes sur l’acier et l’aluminium est également dans l’air.