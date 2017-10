Massacre à Las Vegas : "Le profil du tueur diffère radicalement de celui d'autres terroristes islamiques"

Atlantico : Comment anticiper la réaction de l'opinion américaine face à un tel profil, que rien ne permet, pour le moment, de rallier à une entreprise terroriste ?

Gérald Olivier : Que Stephen Paddock soit l'auteur de ce massacre fait peu de doutes. Ce qui fait débat ce sont ses motivations. A savoir, s'agit-il d'un geste fou, de quelqu'un ayant soudainement "pété les plombs"? Ou bien s’agit-il du geste conscient, raisonné, prémédité, d'une personne ayant agi pour une cause précise? L'enquête le déterminera sans doute. Je note que le tueur n'a laissé aucune explication. Daesh a "revendiqué" cet attaque mais le tueur n'a jamais revendiqué agir au nom de Daesh. Au contraire des combattants habituels de Daesh qui crient 'Allah Ouakbar" en commettant leurs crimes.

Par ailleurs, comme vous le soulignez, son "profil" diffère radicalement de celui d'autres terroristes islamiques. Trop âgé, trop peu endoctriné, etc

Pour l'opinion publique américaine, déterminer la motivation d'un crime aussi vaste et horrible sera capital. S'il s'agit du geste isolé d'un homme dérangé, les Américains auront leurs yeux pour pleurer et la question de la circulation de certaines armes sera à nouveau posée. S'il s'agit du geste d'un combattant islamique, alors se posera la question de tous les autres "loups solitaires" potentiels présents sur le territoire américain et comment les neutraliser avant qu'ils n'agissent.

Dans un cas il s'agit d'un débat interne à la société américaine - son rapport aux armes à feu - dans l 'autre il s'agit de la manière de mener le combat contre le terrorisme islamique.

Virgina Tech, Colombine, Mc Donald de San Diego etc... En quoi la problématique des tueries de masse est elle davantage perçue comme une problématique "interne" aux Etats Unis ? Comment la société américaine perçoit-elle de tels événements ? Quelle sont les causes les plus régulièrement invoquées pour "expliquer ce type" de phénomènes ?

Les tueries de masse sont relativement nouvelles aux Etats-Unis. C'est un phénomène dont on observe la croissance régulière depuis vingt ans, et qui est malheureusement devenu une sorte de "routine" (le mot avait été employé maladroitement par Barack Obama). Le commerce des armes, la possession d'armes, à son domicile, dans son véhicule, sur soi même, dans certains Etats, cela n'est pas nouveau et le nombre des homicides par balles a toujours été très élevé aux Etats-Unis - entre dix et quinze mille chaque année depuis trente ans - Ce qui est nouveau, c'est de voir une seule personne en tuer des dizaines d'autres sans qu'on ait pu anticiper, empêcher ou prévenir son geste. C'est le cas des tueries que vous évoquez, l'école Sandy Hook, le lycée Columbine, le campus de Virginia Tech, le Mcdo de S.D. etc. Le FBI n'a d'ailleurs pas de statistiques officielles concernant ces incidents. Le concept de "tuerie de masse" n'ayant pas été intégré à sa banque de données statistiques.