"Marlène" - Une furieuse violence universelle: pitié !

LIVRE

Marlène

de Philippe Djian

Ed. Gallimard

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

Dan et Richard, vétérans des forces françaises au Yemen, en Irak ou en Afghanistan

sont retraités de l’armée après de douloureux faits d’arme vécus ensemble, et vivent dans

une ville de garnison. Ils ont formé une sorte de famille composée de Richard, de sa femme

Nath, de leur fille Mona et de Dan.

Le comportement de Mona et l’arrivée de la soeur de Nath, Marlène, vont perturber jusqu’à l’extrême l’équilibre précaire conquis par cette

famille.

L’action dure deux mois, à peine le temps que commence à s’arrondir le ventre de Marlène.

POINTS FORTS

1) Cette ville de garnison, un univers clos, original et vaguement inquiétant.

2) Le modus vivendi de chacun : Dan travaille dans un bowling et, reliquat obsessionnel des

souffrances vécues, se lave les mains 25 fois par jour ; Nath mène courageusement son

cabinet de toilettage de chien ; Richard n’a pas retrouvé d’activité, il est régulièrement

envoyé sous les verrous pour des faits de violence ; Mona poursuit ses rêves d’adolescente:

aimer Dan sans y être sollicitée et rejeter ses parents mobilisent son énergie au détriment

de tout autre projet; Marlène, enceinte et abandonnée, vient chercher refuge auprès de sa

soeur perdue de vue depuis des années; elle se met au travail avec elle et cherche à trouver

sa place au sein de la « famille »

3) Les caractères sont bien campés, les sentiments aussi : glauques à souhait et témoignant

parfois d’un don de soi hallucinant. Dans l’amitié, par exemple, quand Dan remplace, au péril de sa vie, Richard dans une affaire louche et terriblement dangereuse à laquelle d’ailleurs le lecteur est invité à ne rien comprendre.

Dans l’horrible gâchis qui conclut cette histoire, il semble que ce ne soit pas les protagonistes anciens combattants et psychologiquement

blessés qui portent la plus belle part, mais plutôt leurs femmes, celles qu’ils ont choisies, celles qu’ils ont engendrées.

4) Après une première partie d’un flou recherché, la conduite du récit est bien menée et le

lecteur est saisi par l’angoisse qui colle à cette histoire. C’est un drame qui pose question.

POINTS FAIBLES

1) Le flou du début. Le lecteur est invité à suivre sur des chemins inconnus des personnages

qui ne lui ont pas été présentés. Il faut beaucoup revenir en arrière pour comprendre qui est

qui, qui fait quoi, qui pense comment, où l’on va, de qui, de quoi l’on parle. Je ne vois pas

l’intérêt de noyer ainsi le lecteur, qui surnage grâce à la quatrième de couverture !

2) L’écriture de ce roman-ci se caractérise par une coquetterie de style omniprésente : une

orgie de points à la ligne qui peuvent vous amener de n’importe où à n’importe où : apporter tout simplement la suite de la phrase, passer du

coq à l’âne, remplacer les tirets en cas de dialogue ou de monologue, cadrer en dix mots

froids l’assassinat (totalement imprévisible) du personnage central et passer à autre chose.