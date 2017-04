Marine Le Pen : le top 5 de ceux qui vont forcément souffrir de son programme économique

Pour comprendre et évaluer les effets de l’application du programme économique de Marine Le Pen, il suffit d’examiner le bilan des 100 premiers jours de Donald Trump.

Donald Trump a été élu sur un programme économique qui devait répondre à la partie de l'Amérique qui a particulièrement souffert de la mondialisation et de la crise des subprimes. Après 100 jours de pouvoir, la plupart des projets de réformes a été abandonnée ou a avorté. Pour des raisons juridiques, techniques ou politiques.

Plus grave, la plupart des mesures prises se retourne contre le cœur de son électorat puisque les grands gagnants des débuts de la politique Trump sont les riches (et même les très riches), grâce à la bourse dopée sur la promesse d’une reprise violente financée par l’Etat, l’industrie des banques grâce à un retour à la dérégulation, l‘activité immobilière et financière et le secteur de l’énergiepétrolière. Rien de tout cela n’étaitprévu au programme. Les électeurs de base,ceux qui habitent la ceinture de la rouille ou les petits rentiers de Floride, commencent à s’agacer.

Marine Le Pen, qui fait campagne avec un logiciel qui n’est pas sans rappeler celui de Donald Trump, court le même risque de porte-à-faux en beaucoup plus grave, parce qu’il n’y a pas, en France, les forces de rappel qui existent en Amérique et qui limitent les dégâts.

En simplifiant, le programme de Marine Le Pen est bâti sur trois axes de promesses :

1°l’ambition de restaurer la grandeur de la France, son autonomie, sa puissance.

2°le projet de sortir de la mondialisation considérée comme mère de toutes nos difficultés avec une fermeture des frontières et le contrôle de la circulation des hommes, des capitaux et des produits.Ce qui s’appelle le protectionnisme. Avec comme outil principal, la sortie de l’Europe et l’abandon de l’euro.

3°la protection généralisée des catégories sociales blessées par la mondialisation et la mutation digitale.

L’ensemble des mesures proposées s’inscrit en gros dans ces trois axes. A noter que Marine Le Pen n’était pas la seule des candidats à proposer des mesures avec cette ADN dominée par l’antimondialisation, c’est la raison pour laquelle elle se retrouve avec beaucoup d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

Très concrètement, ce qui est paradoxal, c’est que si on liste les catégories de Français qui seraient les premiers à souffrir des mesures du Front national, on trouve principalement des catégories sociales auxquelles elle s’adresse en priorité.

1ères victimes : les ouvriers d’exécution.Protéger la France de la concurrence étrangère, fermer la frontière, n’empêchera pas la fermeture d’usines qui ont perdu ou leurs débouchés ou leur compétitivité. Nationaliser des usines en difficulté n’apporte pas de clients, d’innovation et de développement. En dehors des problèmes juridiques,Donald Trump a compris cela très vite et a arrêté de demander aux constructeurs automobiles de rapatrier leurs fabrications aux USA. La solution serait d’organiser la transition, par l’attraction de nouvelles industries, et l’adaptation des personnels à la mutation.