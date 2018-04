Mariage pour tous, 5 ans après : tout est devenu évident... euh, vraiment ?

A l'occasion du 5ème anniversaire de loi sur le mariage pour tous, les Inrocks ont publié le texte suivant : "Lors du débat sur le mariage pour tous, certains responsables politiques ont annoncé la fin des temps ou presque si la mesure était adoptée. Cinq ans jour pour jour après l'instauration du mariage pour tous, la société française ne s'est pourtant pas effondrée: il ne pleut pas de grenouilles, et on ne fabrique toujours pas les enfants dans des usines”. Que pensez-vous de ces arguments ? D'autres sujets, induits par cette loi, restent en suspens. Quelles sont les conséquences à plus long terme du mariage pour tous ?

Bertrand Vergely : L’argument employé par Inrocks afin de se féliciter de la loi Taubira sur le mariage gay, argument consistant à dire : « Vous avez tort de vous inquiéter.

Rien n’a changé. Le monde ne s’est pas écroulé » révèle une lâcheté fondamentale. En permettant à deux hommes et deux femmes d’avoir des enfants alors qu’il est impossible qu’ils en aient, cette loi change radicalement l’histoire de l’humanité. Les partisans du mariage pour tous ne veulent pas le reconnaître. Ils n’osent pas assumer la rupture qu’ils sont en train de provoquer dans l’humanité parce qu’ils n’osent pas assumer leur violence. Pour cela que font –ils ? Ce qu’ils ne cessent de faire depuis des années.an jouant avec 1) la dédramatisation lançant des appels au calme, au recul, à la distance, au retour à la réalité 2) avec la noyade intellectuelle et orale cultivant le « comme une autre » afin de parler de sexualité comme un autre pour qualifier l’homosexualité et de famille comme un autre pour désigner l’homoparentalité, 3) avec enfin le néo-conservatisme rassurant susurrant sur le mode du « Dormez braves gens » que tout va bien, que rien n’a changé, que rien ne change et que rien ne changera.

Il faut bien voir l’enjeu qui se cache derrière tout cela. Récemment, en Grèce, lors d’un colloque réunissant des participants venus du monde entier afin de débattre de l’avenir de l’humain, j’ai entendu l’un des orateurs présents vanter la théorie du genre en expliquant qu’elle était promise à devenir la révolution d’où surgiront toutes les futures révolutions. On a là la clef du mariage pour tous. Se présentant en apparence comme un projet uniquement soucieux d’amour et de tolérance, celui-ci est en réalité motivé par une prise de pouvoir politique et mental du monde entier. Depuis la Révolution Française, l’histoire nous a montré que, quand on n’a pas une vraie religion comme le christianisme, on va chercher la religion que l’on n’a pas ou que l’on ne veut pas dans une fausse religion comme celle de Robespierre avec le culte de l’Être Suprême ou bien encore celle que développe Se dans La philosophie dans le boudoir. Derrière le mariage pour tous c’est à cette dérive sectaire à laquelle nous avons affaire. Qui possède le discours sur le sexe possède le pouvoir soulignait Pierre Bourdieu. Qui possède le discours sur la vie possède le pouvoir disait également Michel Foucault. La secte révolutionnaire qui entend dominer le monde a pris le pouvoir sur le sexe et sur la vie. À travers la LGBT elle impose le mariage gay au niveau mondial.