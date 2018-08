Les manifestations reprennent en Iran contre le pouvoir et alimentées par la gestion désastreuse de l’économie du pays

Atlantico : Cette semaine plusieurs manifestations ont éclaté au travers du pays. Si le mouvement contestataire de décembre dernier ne s'était jamais vraiment arrêté, reprend-il actuellement en intensité ?

Azadeh Kian-Thiébaut : Pour l'instant, l'intensité des manifestations n'est pas la même qu'en décembre ou janvier dernier, même si les mouvements protestataires se répandent. Par exemple, jeudi il y avait des manifestations dans le centre de Téhéran.

On peut s'attendre à ce qu'elles prennent en ampleur compte-tenu de l'actuelle crise économique iranienne, de l'inflation, du prix des produits de premières nécessités et des denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter (actuellement ils auraient d'ores et déjà augmenté de 60%).

A Téhéran et à Ispahan (troisième ville du pays), le régime a commencé à réprimer ces mouvements protestataires : il y a eu plusieurs arrestations et les forces de l'ordre ont usé de bombes lacrymogènes.

La police est omniprésente lors de ces mouvements contestataires car le régime craint l'expansion de ce mécontentement. Pour le moment, les classes moyennes ne rejoignent pas les contestations mais le temps presse pour le pouvoir iranien.

Certains accusent les plus conservateurs des régimes d'en être à la source, d'autres les occidentaux. Qu'en est-il ?

Il ne pas faut oublier que les deux sources principales de ces mouvements sont la crise financière d'une part, et l'effondrement du Rial (monnaie iranienne) de l'autre. La gestion de l'économie nationale par le pouvoir a été très mauvaise. Le pouvoir demande à la population de se tirer la ceinture mais tous jours les iraniens apprennent que des milliards de dollars sont détournés par les dirigeants et leurs proches. La source de ces manifestations est donc simple : un quotidien de plus en plus difficile pour les couches populaires qui ne parvient plus à joindre les deux bouts.

Cela étant dit, il est vrai que les conservateurs et les occidentaux jouent un rôle dans ces mouvements. Il existe de profondes tensions entre les ultras et les modérés. A titre d'exemple, le principal rival de Rohani (Ebrahim Raisi) tente de l'affaiblir dans sa ville de Masdhad (deuxième ville du pays). De ce fait, il n'est pas exclu que les conservateurs alimentent les manifestations et le mécontentement ambiant.

Les occidentaux et surtout les Etats-Unis en se retirant de l'accord sur le nucléaire et en infligeant de nouvelles sanctions aux pays ont également eu un impact sur la monté de cette colère. Hassan Rohani avait beaucoup misé sur l'ouverture du pays et sur la suppression des sanctions internationales qui devaient relancer l'économie locale, or rien de tout cela ne s'est produit. Provoquant une forte déception chez ses soutiens et renforçant ainsi le poids des conservateurs qui tentent désormais de le faire chuter.

Cependant pointer du doigt la seule responsabilité américaine serait une grosse erreur. Encore une fois, la mauvaise gestion de l'économie par le pouvoir en est une cause bien plus profonde.