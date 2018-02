Manifestations en Corse : comment les « natios » ont raflé la mise lors des élections territoriales

Si les « natios » ont bénéficié de la dynamique enclenchée en 2014 avec la conquête de la mairie de Bastia, puis entretenue en 2015 par leur victoire aux régionales et le « carton » des législatives en juin 2017, d’autres paramètres ont également joué. Le fait que leur action à la tête de la collectivité territoriale depuis deux ans soit jugée assez positivement et la division de leurs adversaires ont participé de ce succès électoral. Mais il faut également mentionner l’image personnelle de Gilles Simeoni, figure charismatique associant le dynamisme de son âge à la renommée de son patronyme. La popularité du leader autonomiste surclasse en effet de très loin celle des autres personnalités politiques insulaires comme en témoigne par exemple l’indicateur du nombre de followers sur Facebook. Sur ce fameux réseau social, Gilles Simeoni comptabilise ainsi pas moins de 45500 abonnés, très loin devant Jean-Guy Talamoni (16500), Laurent Marcangeli (6000), Jean-Martin Mondoloni (1800), Valérie Bozzi (1300) ou bien encore Jean-Charles Orsucci (900).

Dernier ingrédient parmi d’autres de cette victoire, les « natios » apparaissent aujourd’hui d’après de nombreux observateurs locaux comme la seule formation politique disposant d’une véritable force militante. On estime ainsi à 1500 le nombre de militants ou de sympathisants actifs sur lesquels les « natios » ont pu s’appuyer pour mener une campagne de terrain alors que les autres listes n’ont pas été capables de quadriller le territoire. Forte de cette machine militante et de son audience dans la jeunesse corse, la liste Pè a Corsica (« Pour la Corse ») a pu organiser une série de meetings rassemblant un public nombreux dans une ambiance assez survoltée. Ces rassemblements se sont enchaînés dans la fin de la campagne avec des meetings le 22 novembre à Ghisonaccia, le 24 à Vico, le 27 à Ajaccio, le 29 à Porto-Vecchio, le 30 à Bastia (devant 2000 personnes) et le 1er décembre à Corte. Cette stratégie de campagne a nourri la dynamique et a donné l’image d’une vague puissante que rien ne pouvait arrêter.

Comme le montre le graphique précédent, l’avance des « natios » sur leurs concurrents était telle (30 points d’écart avec la liste Mondoloni) que l’option, un moment envisagée par certains, de la constitution d’un « front républicain » rassemblant au second tour les deux listes de droite et la liste macroniste pour faire barrage aux nationalistes, tomba d’elle-même au soir du premier tour. Non seulement une telle initiative serait passée comme totalement politicienne et s’apparentant à une basse manœuvre pour s’opposer à la volonté exprimée par une majorité d’électeurs, mais elle n’aurait eu aucune chance de fonctionner, les élections législatives ayant montré qu’une partie des électeurs de droite et macroniens préféraient voter au second tour pour les nationalistes plutôt que se reporter sur le camp adverse.

La droite comme le parti présidentiel n’ont ainsi pas pu s’opposer à une lame de fond qui a porté les nationalistes. Ces derniers ont manifestement progressivement su gagner à leur cause un nombre croissant de Corses. L’audience électorale cumulée des différents partis et listes se revendiquant de cette famille de pensée plafonnait autour de 15% dans les années 1990 et 2000 avant d’atteindre l’étiage de 30% à partir de 2010 puis de franchir symboliquement la barre des 50% lors de ce scrutin.

1992 – 2017 : la montée en puissance du vote nationaliste…