"La majestueuse histoire du nom des arbres" : pour mieux comprendre l'enracinement des arbres dans notre histoire

L'ouvrage commence par une brève introduction portant sur le mot "arbre" en général, dans l'ensemble des langues européennes. L'origine des noms d'arbres est variée: gréco-latine bien sûr, gauloise, asiatique, amérindienne, africaine... Les arbres étudiés sont regroupés par genres, familles et ordres. Ainsi défilent les conifères, puis le ginkgo venu du fond des âges, le laurier et les pourvoyeurs d'aromates, les palmiers et ceux qui n'en sont pas... les arbres qui ornent nos places et nos rues, ceux qui portent des gousses ou des fruits, ceux qui sont d'essence recherchée, fournisseurs de bois classique ou exotique, et même ceux qui produisent de l'huile...bref, on croit les connaître, on va de découvertes en surprises.

POINTS FORTS

· Les auteurs ont réussi à relever un défi, car le sujet, aussi foisonnant qu'une forêt ou une mangrove, est immense et complexe : rendre la lecture agréable et vivante. Loin d'un manuel de botanique, ils offrent plutôt un livre d'histoires.

· On reste impressionné par les nombreuses références linguistiques : racines indo-européennes, langues celtiques, romanes, germaniques, slaves... fréquentes (allemand, espagnol, italien, anglais) ou plus particulières (basque, catalan, roumain, néerlandais, portugais, danois, hongrois, suédois et autres...)

· Les exemples abondent, les explications aussi, sans être trop "techniques". Pour que la lecture au fil des 18 chapitres reste accessible, les données purement scientifiques sont reportées en annexes.

· Les encadrés, nombreux, invitent à s'amuser d'histoires merveilleuses, d'anecdotes surprenantes, et même de petits jeux et devinettes !

· On s'amuse à découvrir qu'un très grand nombre de noms de famille et de noms de lieux sont issus des arbres...

· Des dessins reproduisent la silhouette de la plupart des arbres et de leurs spécificités. Saluons le travail de l'éditeur et la mise en pages...

POINTS FAIBLES

· La classification de Linné et les différences entre les notions d'ordres, de familles, d'espèces, techniques pour le profane, aurait mérité en introduction une explication plus détaillée, plus pédagogique. Certes à l'entrée de chaque chapitre, un tableau offre un résumé. Cependant, il n'est pas simple de comprendre par exemple que l'ordre des conifères comporte 600 espèces (sans parler des hybrides), 4 familles (pinacées, cupressacées, taxacées, araucariacées) et que le genre Pinus, à lui seul, comporte 130 espèces. Ou, autre exemple, que Chêne est une dénomination qui représente environ 500 espèces...