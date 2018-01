Mais qui est responsable de l’explosion de l’antisémitisme en Allemagne ? La chancelière Angela Merkel !

Non, non et non, l’Allemagne n’est pas antisémite ! Non, non et non, Angela Merkel n’est pas antisémite ! Elle n’est en rien coupable. Mais responsable à coup sûr. Elle a laissé entrer sur son territoire des loups. Et les loups chassent en meute.

L’Allemagne d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle des années 30. Du temps du chancelier Hitler, les loups portaient des chemises brunes ou noires. De nos jours – pour rester dans l’allégorie vestimentaire – c’est de djellabas qu’il faudrait parler…

A l’époque nazie, l’Allemagne était une grande exportatrice d’antisémitisme. Sous le règne d’Angela Merkel, elle est devenue importatrice. Et les pays exportateurs s’appellent la Turquie, la Syrie et l’Irak.

Sans oublier les pays d’Afrique du Nord. En 1933 on disait « Juden ». En 2018 on dit autrement : « yahoud » (Juif en arabe) !

Il y avait déjà en Allemagne des millions de Turcs. Inspirée par une compassion dangereuse et niaise, Angela Merkel a accueilli sur son territoire un million de migrants de la même religion que les Turcs. Bien sûr qu’avant de les laisser entrer on ne leur a pas demandé si à leurs yeux les femmes étaient les égales des hommes, ou si les Juifs étaient autre chose que de singes et des porcs. Mais il n’était quand même pas sorcier de deviner que certains d'entre eux pensaient ainsi. Bien évidemment, cela ne concerne ni tous les migrants, ni tous les Turcs.

Les Juifs ne sont plus en sécurité en Allemagne. Agressions, insultes, manifestations anti-juives comme celle qui a rassemblé 2500 personnes à Neukölnn, un « quartier multiculturel » de Berlin. « Quartier multiculturel » est l’expression choisie par les agences de presse qui ont fait de l’euphémisme leur ABC. La manifestation était composite : des militants du Front Populaire de Libération de la Palestine, des partisans du Hamas et du Hezbollah, des adorateurs d’Erdogan. Mais un seul et même cri : « maltana ilyahoud » (« mort aux Juifs » en arabe).

Pour cela, l’Allemagne, quasi unanime, demande des comptes à sa chancelière. La mémoire du passé rend cet antisémitisme importé doublement insupportable. Angela Merkel l’a bien compris et a eu des mots très fermes pour dire que ces manifestations ne resteraient pas impunies. C’est un peu tard : quand on joue les apprentis sorciers…Il parait que la chancelière allemande envisagerait de créer un secrétariat d’Etat spécialement chargé de lutter contre l’antisémitisme. Ce n’est pas une bonne idée : un secrétariat d’Etat chargé de lutter contre l’immigration débordante ferait bien mieux l’affaire.

Une bonne nouvelle quand même pour les Juifs d’Allemagne. Ils vont se sentir moins seuls. Le 31 décembre, le soir donc de la Saint-Sylvestre, les autorités berlinoises ont installé une « safe zone » à la Porte de Brandebourg pour les femmes venues fêter là la nouvelle année. Des patrouilles de policiers pour dissuader les éventuels délinquants sexuels. Des équipes de la Croix Rouge pour accueillir celles qui auraient été harcelées ou violées. Personne en Allemagne n’avait oublié les affreux débordements de la Saint Sylvestre à Cologne. C’est, nous l’avons dit, une bonne nouvelle pour les Juifs. Les femmes sont sensiblement plus nombreuses qu’eux. Elles connaissent leurs agresseurs : les mêmes que ceux des Juifs. Femmes et Juifs, tous ensemble !