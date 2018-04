Mais quel besoin avez-vous, monsieur Macron, de vous faire servir la soupe par Edwy Plenel ?

Vous êtes, monsieur le Président, un télévore. Un téléphage. Un télévangéliste à la française. Vous aviez déjà les caméras de TF1 pour le 13 Heures de Jean-Pierre Pernaut. Vous y avez ajouté BFMTV et RMC. Et, jamais rassasié, vous y avez coopté Mediapart !

Avant vous, en invité d'honneur, il y avait là-bas Tariq Ramadan. Il bénéficiait d'un rond de serviette à Mediapart. Oui, frère Tariq était grand ! Oui, son intelligence forçait le respect ! Oui, Edwy et Tariq débattaient ensemble à la même tribune ! Tariq disait du bien de l'islam et Edwy disait du bien de Tariq.

Concubiner avec un prédicateur qui était le héraut présentable de l'islamisme le plus obscurantiste ne gênait en rien le patron de Mediapart. Puis – ô rage, ô désespoir – Ramadan s'est ratatiné sous le poids de ses turpitudes sexuelles particulièrement abjectes. Et Plenel a été contraint de prendre ses distances d'avec un homme dont il assurait la promotion.

Sic transit gloria mundi… Vous savez tout ça, n'est-ce pas monsieur le Président ? Vous n'êtes pas dégoûté ? Manifestement, non. Il est vrai que vous êtes un adepte du "en même temps". En même temps, BFMTV et Mediapart. En même temps, RMC et Mediapart… Vous n'ignorez pas non plus que, même sans Ramadan, Edwy Plenel continue à ferrailler pour défendre l'honneur des musulmans blessés et la dignité piétinée des "jeunes" de banlieue.

On vous a montré la dernière photo que le patron de Mediapart a mise en ligne sur son site ? On y voit Plenel entouré de trois "jeunes". Ils portent tous les trois le même sweat-shirt avec l'inscription : "Urgence, la police assassine". Oui, la police, votre police, monsieur le Président, assassine ! Les cadavres de ses victimes jonchent par dizaines les pavés de La Courneuve, les artères de Champigny et les cages d'escalier de Sarcelles.

Comment s'étonner après ça qu'une jeunesse en colère cherche à se venger dès lors qu'on la massacre ? Comment s'étonner que deux policiers soient égorgés à Magnanville ? Que d'autres soient caillassés et frappés à l'aide de battes de baseball ? Que d'autres encore brûlent dans leur voiture par la grâce de quelques cocktails Molotov ? Edwy Plenel comprend tout ça. Et vous, vous comprenez Edwy Plenel.

On se demande ce qui vous a pris, monsieur Macron. Vouliez-vous donner un coup de pouce à un site – Mediapart – affaibli par le scandale Ramadan ? Avez-vous jugé nécessaire – charité chrétienne oblige – de verser une pièce dans la sébile d'un Plenel souffreteux ? Ou peut-être, en froid calculateur, avez-vous pensé qu'après avoir parlé à la France profonde de Jean-Pierre Pernaut, il fallait se faire entendre des populations musulmanes en détresse et des islamo-gauchistes vieillissants ?