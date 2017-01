Mais comment Manuel Valls en est arrivé à ce destin à la sarkozy sans être passé à l’Elysée

Atlantico : Le candidat Manuel Valls a subi une flagrante baisse de popularité. Mais pourquoi ? Est-ce son positionnement autoritaire contre une gauche type terra nova ? L'absence de résultats sur les questions sécuritaires ou de chômage, des lois impopulaires comme la déchéance de nationalité… Quelles sont les raisons de ce déclin ?

Oulivier Rouquan : Premier point, l’image de Manuel Valls n’est pas exécrable. Il y a 6 mois, 44% des enquêtés sympathisants de gauche en gardaient une bonne appréciation (Viavoice, Libération, juin 2016).

Il restait en novembre, le premier classé par les sympathisants de gauche pour incarner la fonction présidentielle – après… Alain Juppé (Louis Harris, novembre 2016). Son dynamisme, ses convictions, son honnêteté, sa détermination sont bien évalués (OpinionWay, janvier 2017). Il est vrai cependant que la loi El-Khomri d’une part, l’épisode de la déchéance d’autre part, ont coûté à l’ancien Premier ministre, surtout auprès des sympathisants de la gauche.

Second point, l’usure du pouvoir n’épargne pas un chef de Gouvernement sortant ; la règle vaut depuis très longtemps : Lionel Jospin en dépit d’un bilan jugé très honorable a rapidement perdu en « popularité » entre 2001 et 2002. Il s’agit d’une « mécanique » institutionnelle : la position de sortant rend comptable d’un bilan, qui grève une campagne. Elle éloigne des citoyens et va à l’encontre d’un sentiment de proximité… Manuel Valls n’a donc pas laissé suffisamment de temps, entre son départ de Matignon et le début de la primaire, temps qui lui aurait été utile pour entreprendre une régénération par l’ascèse.

Contrairement à Emmanuel Macron, l'ancien chef de gouvernement n'a pas observé de temps de césure dans la vie politique entre son départ de Matignon et sa candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que cela a pu lui porter préjudice ?

Ce point est complémentaire du précédent. Manuel Valls, n’assumant pas une sorte de traversée du désert, n’a pas travaillé un projet clairement distinct de son action gouvernementale. Dans les enquêtes d’opinion sur la primaire, il est attractif auprès des sympathisants PS et de gauche pour sa personnalité et son aptitude à gagner, mais moins pour l’originalité de ses propositions. Les débats de la primaire lui auront peut-être permis de renforcer ce point.

Si la comparaison avec Emmanuel Macron est faite, remarquons que ce dernier, parti plus tôt de la gestion des affaires pour se préparer, essuie pourtant la critique sur le flou de ses propositions… L’installation de sa pré-campagne a été fondée sur quelques « saillances » et un art certain de la figuration, mais moins jusqu’à aujourd’hui, sur la présentation d’un projet cohérent d’action. Cependant, son départ du Gouvernement a libéré l’ancien ministre de l’économie et inspirateur de la loi El-Khomri, de la charge publique et de l’imputation de responsabilité qui est son corollaire…